名醫賴文德住家大火 婿女外孫5口相擁亡

高醫前院長、高雄心臟內科名醫賴文德三代七人同住的透天厝昨天清晨火警，住三樓的賴文德夫婦獲救，他們大女兒、女婿及外孫一家五口緊緊相擁在四樓臥房牆角待援，但被濃煙嗆死。消防局研判二樓樓梯旁電線走火後，因易燃裝潢造成大火，賴家人從睡夢中驚醒，已深陷濃煙密布的火場。

賴文德大女兒賴韋安（卅八歲）是高雄長庚醫院家醫科醫師、女婿黃彥傑（四十一歲）是健仁醫院家醫科主任，夫妻倆熱心公益、待人和善，育有五歲、四歲、一歲三名兒子。賴韋安發現火警後立刻打電話給賴文德提醒趕快逃生，說了「煙太大了，下不去」後就斷了音訊。

檢方昨天下午相驗，五人都有大面積燒燙傷，身體部分焦黑，均死於嗆傷，火場二樓樓梯間附近疑似起火處有個邊桌，上面是否有電器？為何起火？因已經燒到碳化，肉眼無法辨識，待火調報告出爐再釐清。

親友聽聞噩耗無不感到傷心、震驚、難過，有同事淚流滿面直呼「不敢相信這麼好的人會碰到這樣的意外」。鄰居說，火警發生後，賴文德夫婦在三樓窗邊呼救，賴韋安帶著小孩在四樓窗邊呼救，當消防員架梯救出賴文德夫婦後，已聽不到四樓呼救聲，感嘆「救人無數醫師世家竟遇上祝融…」。

昨天清晨七時許，高雄市三民區大連街一幢四層樓透天厝火警，消防局獲報趕抵時，除了接駁水帶射水壓制火勢，也立刻架起雙節梯到三樓救下賴文德夫婦。賴文德夫婦心急大女兒一家還未逃出，喊著「起火時還打電話叫我們趕緊逃離…」。

據了解，消防員雖升起雲梯試圖靠近四樓破壞鐵窗救人，但因火勢猛烈、濃煙過大，加上有防墜窗阻隔，根本無法靠近，只能一方面射水壓制，另方面派員從一樓破門接駁水帶往上攻。

不過，儘管有強力水柱掩護，消防員在三樓往四樓時仍被大火阻擋，最後壓制火勢冒險搶進四樓仍為時已晚，黃彥傑夫妻在臥室牆角緊擁護著三名幼子，均已無生命跡象，緊急送醫仍不治。

高雄市副市長李四川、市長韓國瑜先後趕抵賴家慰問。黃彥傑一家五口被分送不同醫院搶救，在確認搶救無效後，高醫安排在大同及市立聯醫的男童遺體送到高醫往生室冷凍櫃，讓一家人在高醫團聚。