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三代濟世行醫 心臟科名醫賴文德醫病關係佳

中央社 / 高雄3日電
高雄名醫賴文德住家起火，原本三代同堂的幸福家庭，如今卻是天人永隔。記者劉學聖／攝影
高雄名醫賴文德住家起火，原本三代同堂的幸福家庭，如今卻是天人永隔。記者劉學聖／攝影

高雄醫學大學附設中和醫院前院長賴文德家中今天遭祝融，發生5人不幸罹難的憾事，令人心疼。熟識賴文德的醫界朋友聽聞意外都難以置信，也盼賴文德要振作起來。

66歲的賴文德是心臟科專家，擅長心律不整、高血壓、高血脂、心絞痛、心肌梗塞、心衰竭、心臟電氣生理學、心律不整電燒術、介入性心導管治療等。還曾是總統府秘書長陳菊的主治醫師，陳菊數次表達感謝肯定他的權威醫術。

賴文德出自醫生世家，父親是留日醫師、母親是牙醫師，他高雄醫學院醫學系畢業後，曾赴美國舊金山加州大學心臟血管中心研習2年，曾擔任高醫心臟內科主任、內科部主任、副院長及院長職務。育有1子2女，從父母到子女，三代醫生世家，在醫界傳為佳話。

賴文德民國106年被延攬出任高雄市立聯合醫院院長，陳菊還出席院長交接儀式，盛讚他是心臟醫學權威、百大良醫代表。

熟識賴文德的醫生都了解他修身強心的方法是游泳、健走、騎單車等，他也常傳達修身養性是保心強身很重要的一環；他的朋友也都肯定賴文德為人和善好相處、有修養。

在醫界救人無數，賴文德的病人不少是從政者或其家人，民進黨前高雄市議長康裕成也在臉書貼文為賴文德家人祈福，並感謝賴文德曾經救了她父親的救命恩人。

住在賴文德家對面雜貨店老闆黃平洲談到賴家人5口受困的遭遇也不禁難過的說「我這條命是賴院長救的、希望老天爺也能救他們家人」，可惜賴文德女兒、女婿及3名幼子都不敵死神召喚，令人不捨。

賴文德 火災 高醫

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