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阻礙火場救援！房東點出「台灣鐵窗文化」背後反映真相

聯合新聞網 / 綜合報導
高醫前院長賴文德的5樓透天厝今天上午大火，造成5死悲劇。記者林伯驊/翻攝
高醫前院長賴文德的5樓透天厝今天上午大火，造成5死悲劇。記者林伯驊/翻攝

高雄名醫賴文德一家三代同住5層樓透天民宅，今晨(3日)發生火災，警消到現場後立刻佈起水線搶救，但因為房子外的鐵窗難以開啟，救援更加困難，屋內2大3小經搶救後都宣告不治，消防人員初步研判，起火點疑似為2樓電器短路釀災，網友疑惑詢問「台灣的房屋裝鐵窗是否會阻礙火災逃生？」，貼文引起熱議。

網友在PTT八卦版PO出「為什麼台灣喜歡裝鐵窗」的文章，表示看到了新聞很驚訝，特別在家裡看一圈，也是每層樓都有裝鐵窗，大鎖鑰匙不知道丟哪了，想知道為什麼台灣喜歡裝鐵窗。

其他網友也紛紛提出見解「台灣人怕東怕西的，高樓層也在怕被偷，才會裝鐵窗」、「台灣人天生沒安全感，又喜歡跟風，看鄰居裝自己也要裝」、「以前是怕小偷，現在是怕別人進來殺人」、「以前很多小偷吧」、「1970年代開始，經濟起飛，治安隨之敗壞，現在不少老舊公寓單戶重新裝潢，就會拆鐵窗改氣密窗，增加空間」、「一堆小偷，沒鐵窗就等著被偷，尤其鄉下」。

根據showing論壇一名房東解釋，台灣的鐵窗文化已經是常態，不裝反而令人不安，住低樓層的人怕遭小偷，因此加裝鐵窗，而小偷就轉去偷沒裝鐵窗的人家，或許是因為心理因素，連高樓層的住戶也加裝鐵窗，感覺比較安全保險，對外國人而言是一種奇怪的感覺。

簡單來說，台灣鐵窗文化就是為了防盜，日治時代時台灣沒有這種文化，但因為社會動盪與不安，治安問題層出不窮，造成人心恐懼，才逐漸演變成這種「鐵窗文化」，很顯著的反映出治安不安全的感受。

「全國法規資料庫」公寓大廈管理條例第8條說明，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。

另外公寓大廈有十二歲以下兒童或六十五歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。防墜設施設置後，設置理由消失且不符前項限制者，區分所有權人應予改善或回復原狀。

賴文德 火災 高醫

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