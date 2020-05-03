名醫住處火警5死 疑2樓梯間起火阻斷生路

高醫前院長、心臟科名醫賴文德5樓透天住處今天發生火警，造成同住女兒、女婿及3名幼子一家5口送醫不治；高雄市消防局初步調查，疑為2樓的樓梯間電器起火，阻斷逃生路。

這處火場共居往7人，屋主是高雄醫學大學附設中和紀念醫院前院長，也是心臟科名醫的賴文德。除了自3樓救出的賴文德夫婦。其他5人是同住的女兒、女婿及3名2歲至5歲的幼子，受困在4樓，上午8時許被救出後已OHCA（到院前無呼吸心跳），院方於10時許宣告5人不治。

火場位於三民區大連街鬧區，是5樓的透天厝，高雄市消防局於上午7時許獲報這起透天厝住宅火警，立即出動十全、大昌等分隊及特搜中隊的40車及90多人前往搶救，發現是2樓至5樓冒出火煙，立即布設水線出水灌救，先於3樓救出賴文德夫婦，他向警消表示4樓有2名大人和3名小孩受困。

不過，一名搜救隊員指出，警消出動雲梯車和特搜隊員準備自4樓窗口破壞強攻時，因有鐵窗加上濃煙阻隔，只得另開闢進屋通路，從1樓破壞不鏽鋼捲門進入，但花了一段時間。

特搜隊員分成6組進屋進行生命搜索，在2樓的樓梯間遇到火勢及濃煙，特搜隊員直攻4樓後，在前面的臥室窗邊發現2名大人仍抱緊3名小孩，但全身被燻黑和燒傷，已無生命徵象，由救護車分別送醫急救。

搶救人員表示，目擊者曾看到起火點疑在2樓，並曾看到4樓有人抱著小孩呼救，由於當時濃煙很大，疑被嗆昏隨後不見人影。疑因屋內大量木造裝潢及木製家具造成延燒迅速及產生濃煙。火場調查科人員已進行調查起火原因。