快訊

【獨家】龍應台：別讓疫情帶走街坊文化 用腳挽留街坊溫度

敦睦艦隊713人隔離期滿 若全員採陰最快明解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名醫住處火警5死 疑2樓梯間起火阻斷生路

中央社 / 高雄3日電
高雄名醫賴文德住家起火，原本三代同堂的幸福家庭，如今卻是天人永隔。記者劉學聖／攝影
高雄名醫賴文德住家起火，原本三代同堂的幸福家庭，如今卻是天人永隔。記者劉學聖／攝影

高醫前院長、心臟科名醫賴文德5樓透天住處今天發生火警，造成同住女兒、女婿及3名幼子一家5口送醫不治；高雄市消防局初步調查，疑為2樓的樓梯間電器起火，阻斷逃生路。

這處火場共居往7人，屋主是高雄醫學大學附設中和紀念醫院前院長，也是心臟科名醫的賴文德。除了自3樓救出的賴文德夫婦。其他5人是同住的女兒、女婿及3名2歲至5歲的幼子，受困在4樓，上午8時許被救出後已OHCA（到院前無呼吸心跳），院方於10時許宣告5人不治。

火場位於三民區大連街鬧區，是5樓的透天厝，高雄市消防局於上午7時許獲報這起透天厝住宅火警，立即出動十全、大昌等分隊及特搜中隊的40車及90多人前往搶救，發現是2樓至5樓冒出火煙，立即布設水線出水灌救，先於3樓救出賴文德夫婦，他向警消表示4樓有2名大人和3名小孩受困。

不過，一名搜救隊員指出，警消出動雲梯車和特搜隊員準備自4樓窗口破壞強攻時，因有鐵窗加上濃煙阻隔，只得另開闢進屋通路，從1樓破壞不鏽鋼捲門進入，但花了一段時間。

特搜隊員分成6組進屋進行生命搜索，在2樓的樓梯間遇到火勢及濃煙，特搜隊員直攻4樓後，在前面的臥室窗邊發現2名大人仍抱緊3名小孩，但全身被燻黑和燒傷，已無生命徵象，由救護車分別送醫急救。

搶救人員表示，目擊者曾看到起火點疑在2樓，並曾看到4樓有人抱著小孩呼救，由於當時濃煙很大，疑被嗆昏隨後不見人影。疑因屋內大量木造裝潢及木製家具造成延燒迅速及產生濃煙。火場調查科人員已進行調查起火原因。

高雄名醫賴文德住家起火，原本三代同堂的幸福家庭，如今卻是天人永隔。記者劉學聖／攝影
高雄名醫賴文德住家起火，原本三代同堂的幸福家庭，如今卻是天人永隔。記者劉學聖／攝影

賴文德 火災 高醫

延伸閱讀

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

陳菊小中風助康復 心臟內科名醫賴文德三代都醫生

女兒5口遺體移高醫往生室 前院長崩潰未接觸韓國瑜

高醫前院長女兒一家5口罹難 韓國瑜赴火災現場

相關新聞

陳菊小中風助康復 心臟內科名醫賴文德三代都醫生

高雄醫學大學附設醫院前院長賴文德家中今天惡火，醫界朋友聽聞都不敢置信。賴文德是心臟內科名醫，待人溫和有禮，曾為商業週刊選...

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

高雄市三民區大連街一幢4層樓透天厝今天清晨7點多發生住宅火警，現場濃煙密布，高雄市消防局出動十全、中華、大昌、鼎金、新興...

名醫賴文德住家火災 女兒女婿肉身護3幼子

高雄市大連街一幢5層樓透天厝今天上午發生火災，消防人員到場時，3、4、5樓已全面起火，消防人員控制火勢後，在4樓找到2名...

惡火帶走女兒一家 「百大良醫」三代天倫夢碎

高醫前院長賴文德與女兒女婿、3名外孫同住，三代共享天倫，今天上午他們位在高雄市大連街的5層樓透天厝起火，賴文德夫妻在3樓...

名醫住處火警5死 疑2樓梯間起火阻斷生路

高醫前院長、心臟科名醫賴文德5樓透天住處今天發生火警，造成同住女兒、女婿及3名幼子一家5口送醫不治；高雄市消防局初步調查...

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

醫師世家賴文德位於高雄三民區的透天住宅今早起火，賴的大女兒、女婿及三名外孫命喪火場，救出後送醫不治。據悉，賴的大女兒在火...

女兒5口遺體移高醫往生室 前院長崩潰未接觸韓國瑜

高醫前院長賴文德的住家大火，造成賴的女兒賴韋安、丈夫黃彥傑及3個幼子喪命，目前5名死者都送往高醫太平間，檢察官、法醫已抵...

殺鐵路警無罪總統支持上訴 精神醫師：民粹當道不可取

嘉義殺警案被告因為精神疾病被判無罪，引發民眾「出征」負責做精神鑑定的醫師，精神科醫學會則出面聲援醫師，要求尊重專業，而針...

高醫前院長女兒一家5口罹難 韓國瑜赴火災現場

高雄名醫賴文德住家發生火災奪走5條人命，高雄市長韓國瑜在市府實兵演練後趕往火災現場了解，也趕到高醫等醫院探視家屬。

雲梯救不到高醫前院長女兒1家5口 關鍵30分鐘曝光

高醫前院長賴文德位於高雄三民區大連街的5層樓透天厝上午大火，賴文德夫婦、賴的女兒一家5口，分別住3、4樓同一相對位置房間...

影／醫師世家火災奪5命 老鄰居不捨救命恩人受難

高醫前院長賴文德和女兒、女婿及3名外孫三代同堂的房子遇祝融之災，天人永隔，鄰居說，賴文德夫婦待人客氣，兒孫也很有禮貌，和...

影／高雄名醫住宅大火 五人無生命跡象

高雄市三民區大連街透天民宅今天清晨7點多驚傳火警，已逃出屋主表示仍有5人受困，警消全力灌救並將五人陸續救出，不過都沒有生...

熱門新聞

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

名醫賴文德住家火災 女兒女婿肉身護3幼子

惡火帶走女兒一家 「百大良醫」三代天倫夢碎

蘇揆對司法個案指點 監委、立委都看不下去

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。