親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
陳菊接府秘書長?
藍綠各黨拚選戰
振興國旅救觀光
慈湖潑漆案後續
政治
軍事
綜合
合陽天擎

2前閣揆郝柏村、唐飛 中正紀念堂捍衛兩蔣

2018-04-04 00:00聯合報 記者程嘉文周志豪／台北報導

行政院前院長郝柏村（右）昨參加「捍衛中華民國、捍衛兩蔣歷史定位」大會，指控政府為...
行政院前院長郝柏村（右）昨參加「捍衛中華民國、捍衛兩蔣歷史定位」大會，指控政府為了去蔣切割歷史 。 記者高彬原／攝影
分享

抗議民進黨「去蔣化」，中央軍事院校校友總會從一月起發動「捍衛中華民國，捍衛兩蔣歷史定位」連署活動，號稱已獲三百六十萬人支持。昨天上午校友總會在中正紀念堂自由廣場舉行大會。前行政院長、也是陸軍官校十二期校友的郝柏村，帶領群眾呼口號：「消滅台獨！」「中華民國萬歲！」

活動約有五百人參加，其中退役上將超過廿人，包括兩位行政院前院長郝柏村、唐飛，五位國防部前部長，即郝柏村與唐飛之外，還有伍世文、李天羽、嚴明，另有黃幸強、陳廷寵、王若愚、王文燮、李楨林、曾金陵、陳鎮湘、費鴻波、苗永慶、季麟連、夏瀛洲等，其中不乏前總司令等高級將領。

校友總會理事長、國防部前部長嚴明說，政府遷台後，蔣公領導台灣確保安全，推動政策奠定經濟發展基礎，貢獻不可磨滅。如今少數偏激人士卻一味汙衊，尤其促轉條例為了清算鬥爭，選擇性切割歷史。慈湖潑漆事件執政當局卻不置一詞，儼然認同其作為。軍校校友發起追思致敬，就是要正告政府，還原歷史真相，妥善維護中正紀念堂，促進社會和諧，捍衛中華民國，就是捍衛台灣人民的福祉與安全。

嚴明也表示，校友總會針對軍人年改已準備好說帖，向立委提出訴求與建議。目標和「八百壯士」與其他軍系社團一樣，要求不溯既往、信賴保護、要尊嚴、反汙衊。

國安局退役上校李天鐸表示，前總統陳水扁把中正紀念堂大門的「大中至正」四字拆掉後，自己從此再也不走大門進出，因為「覺得愧對蔣公，愧對老校長，愧對所有把我們帶來台灣的老祖宗」。李天鐸也批評前總統馬英九，上任後不願改回「大中至正」，每年卻去參加二二八活動，寧願被人謾罵、吐口水，讓人看了都心痛。

郝柏村中正紀念堂
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

慈湖陵寢最快6月底見客 擬只開放團進

2018-04-04 00:00

慈湖潑漆案 檢起訴10獨派青年

2018-04-04 00:00

潑漆台大生：轉型正義首清算的 竟是推動轉型正義的人

2018-04-03 15:55

國防部：桃市府要求 慈湖最快6月底重新開放

2018-04-03 15:20

靈柩潑漆遭起訴 涉案青年：有機會還是會去做

2018-04-03 14:03

慈湖陵寢遭潑漆 蔣方智怡：國家若不尊重我們只有心痛

2018-04-03 14:00

慈湖陵寢潑漆案 10獨派青年被起訴

2018-04-03 13:38

慈湖清明首次不開放 藍委：理由太牽強

2018-04-03 13:36

靈柩潑漆 檢：極可能落入冤冤相報的惡性循環

2018-04-03 13:34

對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！

2018-04-03 13:08

蔣公靈柩潑漆案 檢方起訴10獨派青年

2018-04-03 11:50

慈湖陵寢清明首度不開放 地方不以為然

2018-04-03 10:35
看更多

熱門文章

孫大千批林昶佐 當年靠柯P現撇清只能在後面呷土

2018-04-03 08:11

陳菊默認接總統府秘書長 孫大千：粗糙的二流劇本

2018-04-03 09:28

政府須回應！花80億賤賣20億 網友連署核四燃料束暫緩送出國

2018-04-03 12:27

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

2018-04-03 08:00

吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26

Garmin將台灣列國家被道歉 游梓翔：問題的根本是台獨

2018-04-03 06:41

潑漆台大生：轉型正義首清算的 竟是推動轉型正義的人

2018-04-03 15:55

韓國瑜宣布4月9日參選高雄市長 將遷戶籍到林園

2018-04-03 11:31

府前憲兵新勤務服被爆不散熱 主官出面8個字霸氣回應

2018-04-03 12:37

軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32

對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！

2018-04-03 13:08

繼感謝小卡後 吳音寧開粉絲頁發「洋蔥文」

2018-04-03 19:10

靈柩潑漆遭起訴 涉案青年：有機會還是會去做

2018-04-03 14:03

蔡英文送基隆的第二個大禮 基隆港軍港遷移上午動土

2018-04-03 11:17

文化部「噤聲的日常」展 受邀致詞貴賓被噤聲

2018-04-03 09:42

南部住宿補貼 學者：拿納稅人的錢 讓業者維持高房價

2018-04-03 14:41

陳菊確定擔任府秘書長？總統府回應了

2018-04-03 09:50

侯友宜徒步行程意外變掃街 展現高人氣

2018-04-03 10:57

軍港遷移動土馬英九被遺忘 謝立功：令人不齒

2018-04-03 16:44

慈湖陵寢清明首度不開放 地方不以為然

2018-04-03 10:35

評陳菊新職 扁新勇哥物語籲菊姐：不要化友為敵

2018-04-03 21:29

不想受制民進黨？梁文傑爆：柯P希望民進黨自己提人

2018-04-03 09:28

興航無預警停飛 旅行社6900萬飛了

2018-04-03 12:52

【長知識】陸航OH-58D為何會演出「落地彈跳」？

2018-04-03 16:29

【重磅快評】土地不夠找我？蔡總統國土管理亂了套

2018-04-03 10:05

沒邀馬英九來 林右昌：軍港遷移只有口惠是做不到

2018-04-03 21:13

選舉逢廟必拜…哪些神才是候選人心頭「真愛」？

2018-04-03 09:00

面對國台辦嗆聲 賴清德回嗆要陸保障言論自由

2018-04-03 11:50

慈湖陵寢遭潑漆 蔣方智怡：國家若不尊重我們只有心痛

2018-04-03 14:00

陳菊北上總統府 將由副市長許立明代理市長

2018-04-03 12:17

吳沛憶找陳其邁掃街 余筱萍：我找更大咖的李亞萍

2018-04-03 10:49

影／國民黨新潮T發表 立委穿上身一秒變嗨咖

2018-04-03 16:17

政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

2018-04-03 14:22

蔣公靈柩潑漆案 檢方起訴10獨派青年

2018-04-03 11:50

【重磅快評】促轉會非戰場 黃國昌和陳翠蓮要的是刑場

2018-04-03 11:26

抗議！搶救南部觀光大小眼 對嘉義不聞不問

2018-04-03 15:23

影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01

再嗆黃國昌 姚人多：拜託 把法條看一看好嗎？

2018-04-03 20:57

鄭朝方子傳衣缽參選縣長 鄭永金：年輕人的時候到了

2018-04-03 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top