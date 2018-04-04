2前閣揆郝柏村、唐飛 中正紀念堂捍衛兩蔣

行政院前院長郝柏村（右）昨參加「捍衛中華民國、捍衛兩蔣歷史定位」大會，指控政府為了去蔣切割歷史 。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

抗議民進黨「去蔣化」，中央軍事院校校友總會從一月起發動「捍衛中華民國，捍衛兩蔣歷史定位」連署活動，號稱已獲三百六十萬人支持。昨天上午校友總會在中正紀念堂自由廣場舉行大會。前行政院長、也是陸軍官校十二期校友的郝柏村，帶領群眾呼口號：「消滅台獨！」「中華民國萬歲！」

活動約有五百人參加，其中退役上將超過廿人，包括兩位行政院前院長郝柏村、唐飛，五位國防部前部長，即郝柏村與唐飛之外，還有伍世文、李天羽、嚴明，另有黃幸強、陳廷寵、王若愚、王文燮、李楨林、曾金陵、陳鎮湘、費鴻波、苗永慶、季麟連、夏瀛洲等，其中不乏前總司令等高級將領。

校友總會理事長、國防部前部長嚴明說，政府遷台後，蔣公領導台灣確保安全，推動政策奠定經濟發展基礎，貢獻不可磨滅。如今少數偏激人士卻一味汙衊，尤其促轉條例為了清算鬥爭，選擇性切割歷史。慈湖潑漆事件執政當局卻不置一詞，儼然認同其作為。軍校校友發起追思致敬，就是要正告政府，還原歷史真相，妥善維護中正紀念堂，促進社會和諧，捍衛中華民國，就是捍衛台灣人民的福祉與安全。

嚴明也表示，校友總會針對軍人年改已準備好說帖，向立委提出訴求與建議。目標和「八百壯士」與其他軍系社團一樣，要求不溯既往、信賴保護、要尊嚴、反汙衊。

國安局退役上校李天鐸表示，前總統陳水扁把中正紀念堂大門的「大中至正」四字拆掉後，自己從此再也不走大門進出，因為「覺得愧對蔣公，愧對老校長，愧對所有把我們帶來台灣的老祖宗」。李天鐸也批評前總統馬英九，上任後不願改回「大中至正」，每年卻去參加二二八活動，寧願被人謾罵、吐口水，讓人看了都心痛。