陳菊若輔選 羅智強：我就告發她涉貪瀆

2018-04-12 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



陳菊出任總統府祕書長，外界認為是要輔選，國民黨台北市議員參選人、前總統府發言人羅智強說，當年他辭去總統府發言人，協助馬前總統選舉事務，仍遭綠營向檢方告發他涉嫌貪瀆，因此陳菊若輔選，「7年前民進黨怎麼告羅智強，7年後我就如法告陳菊。」

羅智強說，全國都在熱議，這位民進黨重量級的南霸天，將如何協助蔡英文勸出前台北縣長蘇貞昌出征新北？而陳菊還沒上任也展現花媽強勢，一副選戰總操盤手的架勢，毫無違和感的「超展開」。

然而，大家不覺得，中間有一些「怪」的地方嗎？在談「怪」之前，他先幫大家回憶一件，多數人不記得，但他永遠不會忘記的「往事」。

羅智強說，2011年，他還是總統府發言人的時候，有一天，馬英九說，連任選舉即將開始，需要開始準備選舉工作，馬英九要調整他的角色，協助的選舉事務。接到指令後，他即開始準備業務交接，並遞上辭呈，辭去總統府發言人的工作，擔任馬英九競選辦公室「台灣加油讚」的副執行長。對馬英九來說，總統府發言人領的是總統府的薪水，他要負責選務，就必須辭去總統府工作，這是「天經地義」。

羅智強說，辭去總統府發言人後，綠營竟然向檢方告發他涉嫌貪瀆，民進黨立法院黨團重炮批羅智強有兩大罪狀，一是羅智強領總統府的薪水，卻在做輔選的事；二是羅智強雖離開總統府，但仍指揮總統府內的「十人議題小組」從事輔選工作。

羅智強說，民進黨厲聲質疑，羅智強和十人小組「領納稅人的錢，卻是在幫馬英九輔選」，痛批這是黨政不分、公器私用，要求羅智強把薪水吐出來，當時的立委涂醒哲還強調「我也做過政務官，知道不管是自己選或幫人輔選，都要很小心，不能用公資源去幫特定人輔選。」於是，他接受檢方將近1年的調查，確認沒有拿公家的薪水卻去輔選，而總統府根本沒有所謂十人議題小組輔選之事，全案簽結。

羅智強指出，故事到這裡，大家應該可以看出台灣今天最大的困境是什麼了，就是被這種政客型的雙重標準搞得烏煙瘴氣，沒有是非。

羅智強說，2011年的羅智強，是用最高的標準辭總統府發言人去輔選，猶被綠營控告貪瀆，纏訟1年；而今天的陳菊卻大剌剌地準備接總統府祕書長來搞輔選，一副光明正大地要把總統府變身為民進黨的2018年競選指揮所。當年所有對羅智強的指控，今天都可以原封不動地還給陳菊，但民進黨卻可以笑罵由人。