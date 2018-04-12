陳菊任府秘：現階段選舉不是重要工作

蔡英文總統（右）昨宣布總統府秘書長由高雄市長陳菊出任，陳菊說，她會謹守分際。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 蔡英文總統昨天宣布，將由高雄市長陳菊出任總統府秘書長。蔡總統說，「菊姐一直都是我最有力的支柱」，一定能協助執政團隊，貫徹改革工作。外界關注陳菊在年底選舉扮演的角色，陳菊說，擔任總統府秘書長，她會謹守分際，「選舉現階段不是秘書長重要的工作」。

蔡總統說，現在國家的各項改革正在進行，很多的重大建設也已經啟動，台灣正處於轉型、往前走的關鍵時刻，特別需要陳菊北上協助，一起承擔國家改革和進步的重任。

蔡總統說，這項人事安排已經討論一段時間，她知道陳菊有人生規畫，想回家種菜，「但我告訴菊姐，菊姐也同意我的看法，就是在這個關鍵的歷史時刻，每一個人都必須為台灣的未來，承擔更大責任」。

蔡總統指出，執政團隊在執政前兩年傾全力改革，需要與不同政黨、不同領域溝通，有陳菊加入，相信可以持續強化溝通；她也希望經過溝通，取得更多人支持，讓執政能量更強化。

年底適逢地方大選，是蔡政府的「期中考」，媒體提問時，關切蔡總統如何看待這場選舉，若是考不好，是否會辭去黨主席的職位；蔡總統說，這題超出記者會範圍，有關民進黨的問題，應該在民進黨問。

外界關注陳菊未來是否幫忙輔選，陳菊說，擔任總統府秘書長，有角色與分際，「我會謹守分際」；她強調說，選舉現階段不是秘書長重要的工作，那是民進黨的工作。

陳菊表示，與所有在野領袖溝通對話，或讓台灣社會更多進步和諧，「這是我的責任」，她非常樂意跟不同的政黨，大家為了台灣，一起努力溝通協調。

陳菊說，她有一個目標，是希望台灣社會充滿和諧、有很多內部的對話、減少衝突、減少紛爭，如果她能扮演這樣的角色，如果人民對她有這樣信任，她會在這角色謹守分際，會這在角色中發揮功能，讓蔡總統所有改革更順利。