親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
空汙法草案初審
葉俊榮傳陸兼職
陳菊接府秘書長
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠惹爭議
政治
軍事
綜合

陳菊任府秘：現階段選舉不是重要工作

2018-04-12 00:28聯合報 記者周佑政林敬殷／台北報導

蔡英文總統（右）昨宣布總統府秘書長由高雄市長陳菊出任，陳菊說，她會謹守分際。 記...
蔡英文總統（右）昨宣布總統府秘書長由高雄市長陳菊出任，陳菊說，她會謹守分際。 記者胡經周／攝影
分享
蔡英文總統昨天宣布，將由高雄市長陳菊出任總統府秘書長。蔡總統說，「菊姐一直都是我最有力的支柱」，一定能協助執政團隊，貫徹改革工作。外界關注陳菊在年底選舉扮演的角色，陳菊說，擔任總統府秘書長，她會謹守分際，「選舉現階段不是秘書長重要的工作」。

蔡總統說，現在國家的各項改革正在進行，很多的重大建設也已經啟動，台灣正處於轉型、往前走的關鍵時刻，特別需要陳菊北上協助，一起承擔國家改革和進步的重任。

蔡總統說，這項人事安排已經討論一段時間，她知道陳菊有人生規畫，想回家種菜，「但我告訴菊姐，菊姐也同意我的看法，就是在這個關鍵的歷史時刻，每一個人都必須為台灣的未來，承擔更大責任」。

蔡總統指出，執政團隊在執政前兩年傾全力改革，需要與不同政黨、不同領域溝通，有陳菊加入，相信可以持續強化溝通；她也希望經過溝通，取得更多人支持，讓執政能量更強化。

年底適逢地方大選，是蔡政府的「期中考」，媒體提問時，關切蔡總統如何看待這場選舉，若是考不好，是否會辭去黨主席的職位；蔡總統說，這題超出記者會範圍，有關民進黨的問題，應該在民進黨問。

外界關注陳菊未來是否幫忙輔選，陳菊說，擔任總統府秘書長，有角色與分際，「我會謹守分際」；她強調說，選舉現階段不是秘書長重要的工作，那是民進黨的工作。

陳菊表示，與所有在野領袖溝通對話，或讓台灣社會更多進步和諧，「這是我的責任」，她非常樂意跟不同的政黨，大家為了台灣，一起努力溝通協調。

陳菊說，她有一個目標，是希望台灣社會充滿和諧、有很多內部的對話、減少衝突、減少紛爭，如果她能扮演這樣的角色，如果人民對她有這樣信任，她會在這角色謹守分際，會這在角色中發揮功能，讓蔡總統所有改革更順利。

陳菊選舉民進黨

相關新聞

陳菊出任總統府秘書長

2018-04-12 02:00

新聞眼／行政中立、輔選界線難劃分

2018-04-12 00:16

陳菊北上接府秘 扁讚蔡知人善任

2018-04-11 23:25

陳菊接府秘 陳水扁：為總統知人善任按個讚

2018-04-11 20:01

任府秘書長 陳菊：謹記人民殷殷期盼與蔡賴共同打拚

2018-04-11 19:42

影／總統正式宣布 陳菊接總統府秘書長

2018-04-11 15:14

黨外小妹到總統府 菊姐助小英守江山

2018-04-11 14:37

菊入府接秘書長 拚選舉還是拚治國？

2018-04-11 14:26

陳菊接府秘：選舉現階段不是秘書長重要工作

2018-04-11 14:15

影／陳菊出任府秘：感謝高雄市民支持 協助總統改革

2018-04-11 12:44

從黨外小妹到總統府秘書長 陳菊走了半世紀

2018-04-11 11:48

未來是否下鄉輔選？ 陳菊：選舉不是現階段的重要工作

2018-04-11 11:20

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

蔡英文總統宣布 陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:48

陳菊23日上任府秘書長 哽咽道別高市府團隊

2018-04-11 00:08
看更多

熱門文章

獨／戳破葉俊榮只去浙大謊言！他在大陸這所大學也掛名

2018-04-11 11:54

周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54

吳音寧教如何看懂菜價 卻被發現詭異的地方

2018-04-11 07:35

網傳16名官員 藍委要蔡政府查是否違法登陸兼課

2018-04-11 14:46

影／外國人眼中的國軍形象 全球精銳軍隊之一

2018-04-11 15:57

這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

2018-04-11 13:33

獨／上海交大、武漢大學...葉俊榮大陸講學遍地開花？

2018-04-11 17:42

蔡英文五說偏離事實？孫大千：罹患政治認知失調症

2018-04-11 08:14

資策會執行長爆偷吃妻子閨蜜 網友：雷射導引的精準打擊

2018-04-11 11:48

浙江大學單次講學？ 游淑慧再爆葉俊榮「集中授課」1個月

2018-04-11 10:34

靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00

綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14

孫大千：民進黨包庇護短 連演都懶得演

2018-04-11 15:08

桃園下午停班停課？ 市府：行政院人事總處測試啦！

2018-04-11 10:31

葉俊榮對岸兼課？徐國勇：他當時教書非當官 兩回事

2018-04-11 10:36

民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34

柯文哲回應台灣價值 陳芳明：很大的反諷

2018-04-11 06:16

高市長藍營內戰？璩美鳳：韓國瑜選高雄態度像「撩妹」

2018-04-11 18:27

又爆赴陸講學？葉俊榮：僅浙大短期講學 不應穿鑿附會

2018-04-11 18:44

再爆葉俊榮是大陸論壇看板人物 洪孟楷：根本大陸通

2018-04-11 15:13

民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00

扣藍7卷宗查馬英九？徐巧芯酸北檢：冷飯快變ㄆㄨㄣ

2018-04-11 12:18

深澳未禁開發 羅智強：詹順貴是民進黨臥底？

2018-04-11 16:12

海軍敦睦艦隊派遣陸戰隊員 參與尼加拉瓜反毒操演

2018-04-11 07:35

侯友宜喊提高容積獎勵 彭盛韶批：不負責任的選舉支票

2018-04-11 17:15

國軍新式戰甲砲車通話系統能防彈能錄音 但貴呆了

2018-04-11 11:10

蔡英文「你不知道我在接近你」 藍：代表沒存在感

2018-04-11 06:34

「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53

曾銘宗爆料：慶富曾行賄銀行給前金200萬美元被拒　　

2018-04-11 10:06

官員違法登陸兼課 苗博雅：高教房中大象 藍綠都該查

2018-04-11 16:46

葉俊榮赴陸短期講學 台大：有請假並核准

2018-04-11 12:31

葉俊榮浙大兼職沒事？丁守中：雙重標準

2018-04-11 17:58

桃園停班課是測試 職員怨：愚人節都過這麼久了

2018-04-11 10:43

【重磅快評】驅趕獼猴原來只是為了人類的轉型正義

2018-04-11 14:49

新北市批深澳電廠 詹順貴駁：瑞芳保育區未禁止開發

2018-04-11 10:14

人事總處發布桃園下午停班停課？ 行政院：網站測試

2018-04-11 11:10

空汙修法 機車團體怒：環署應停止追殺二行程機車

2018-04-11 11:56

資策會執行長于孝斌陷緋聞 經長：去留尊重資策會

2018-04-11 11:45

馬政府有沒有推動再生能源？柯志恩：數據會說話

2018-04-11 17:28

綠營北市議員初選現任落馬 港湖區一陣「騷動」

2018-04-11 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top