新聞眼／行政中立、輔選界線難劃分

2018-04-12 00:16 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



蔡英文總統昨宣布總統府秘書長由高雄市長陳菊（圖）出任，蔡英文感謝陳菊雖然另有人生規劃，但願意在改革的關鍵時刻擔任新職務，並全力輔佐她。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，昨天提前出場亮相，外界對她最好奇的，不在於她如何協助蔡英文總統，而是若以現在到年底的政治情勢，她要扮演與其他政黨以及社會的溝通，恐怕是一項艱難任務，畢竟年底的選戰是重頭戲，選舉本身就是一場廝殺。

每到選舉，綠營支持者最期待看到的是陳菊，在民進黨大型造勢晚會上，用沙啞又感性的嗓音，催動在場支持者。這幾天，她以派系大姐大的身分，為派系的議員參選人拉票，攻無不克，該搶救的都救起來，且從二○一四年到現在，只要她出馬拉抬，少有閃失。

只不過，面對年底輔選的情況，陳菊公開保證會謹守分際，還強調選舉不是現階段秘書長重要工作。很顯然，陳菊意識到自己未來已經不可能再像過去，拚命在街頭替子弟兵賣力輔選。

選舉往往是近身肉搏、短兵相接，年底選舉對民進黨政府而言，是延續綠色執政的關鍵一戰，也是兩年後總統連任的前哨戰，年底基礎打得好，連任就比較有把握，但陳菊以溝通協調角色為期許，只不過到了下半年，選舉對決的氣氛，恐怕將大大壓縮了朝野對話的空間。

尤其是，總統府秘書長必須到立法院備詢，會受到來自在野黨的挑戰，陳菊在未上任前，強調未來會嚴守分際，也將會成為外界放大檢視的焦點。

畢竟，政治和選舉往往很難劃分，像是前瞻建設就被批評是政策綁樁，而以往政務官幫忙輔選，經常也會引發行政中立與否的爭議，菊姐現在雖公開宣示選舉不是現階段最重要工作，但要如何拿捏這些界線，恐怕不太容易，就算處理得宜，在野黨也不會輕易放過可以質疑民進黨或陳菊的機會。