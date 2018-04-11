陳菊北上接府秘 扁讚蔡知人善任

2018-04-11 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



總統蔡英文昨正式宣布高雄市長陳菊接任總統府秘書長，前總統陳水扁昨發新勇哥物語說，全體國人都要為總統這次的知人善任按個讚。 圖／摘自臉書「新勇哥物語」 分享 facebook

蔡英文總統昨宣布高雄市長陳菊接任總統府秘書長，前總統陳水扁昨在「新勇哥物語」說，國人要為總統這次知人善任按讚。

扁指陳菊是「福將」，也是選舉常勝軍，不過蔡總統若要陳菊分擔選舉及執政成敗責任，前提要看「總統能聽進陳菊多少諍言」。

陳水扁透過「新勇哥物語」表示，細數歷任總統府秘書長的人事案，能夠讓總統本人親自開記者會宣布，陳菊應是史上第一人。不只這樣，總統府秘書長官邸整修，蔡總統親自去關心進度，陳菊也是前無古人。

陳水扁說，小英在記者會對陳菊推崇備至，謙卑談話也讓人看到從今而後的「英德（總統蔡英文、行政院長賴清德）」內閣，將因總統最信任、敬重的陳菊加入，形成「英菊德」鐵三角，扁認為這是國家新希望，國人要為總統的知人善任按讚。

陳水扁不忘提及自己對陳菊的提攜，詳述24年前扁當台北市長時任用陳菊當社會局長；當總統時又力薦沒有勞工專業背景的陳菊入閣擔任勞委會主委。2006年陳菊參選高雄市長，只險勝1100票，選舉時他如何出錢出力，最後逆轉勝，「陳菊應該點滴在心頭」。

扁說，陳菊是福將，也是選舉常勝軍，應對年底大選有加分作用，不過前提是蔡總統能聽進她多少諍言。要陳菊分擔責任，溝通不能單向，如此「賴神菊仙」想要傾囊相授、無私力挺才不會枉然。