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任府秘書長 陳菊：謹記人民殷殷期盼與蔡賴共同打拚

2018-04-11 19:42聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今早與媒體茶敘，正式宣布高雄市長陳菊出任總統府秘書長。陳菊下午在臉書表示，她會謹記人民的殷殷期盼，與蔡總統以及行政院長賴清德所率領的行政團隊共同打拼，與台灣人民攜手同行，堅持改革。

陳菊表示，「從1968年的黨外小妹至今走到這裡，經過將近半個世紀」。感謝所有民主前輩的付出，讓現在的台灣，人權受到尊重、保護，沒有人會因為不同的政治意見被壓迫。

「今天，擔任秘書長是一個重要且艱難的決定。」陳菊表示，會做這樣的決定，我要最感謝高雄市民12年的栽培以及市府團隊夥伴的相挺，一同走過許多磨練，同甘共苦，為了追求更進步的高雄。

她說，民進黨在2016年重返執政，蔡英文總統更一肩挑起了改革重任，面對過去數十年所累積的沉痾，充滿衝突、對立的政治環境，日漸艱難的國際處境，以及民生經濟改革議題，我們都知道過程絕不容易。但為了更進步的台灣社會，裂痕必須被弭平，團結的力量必須凝聚，「持續傾聽及溝通都是我不能卸除的使命」。

陳菊說，在台灣過去四十年的民主發展歷程中，她何其有幸參與了每一個關鍵時刻。在威權時代，我義無反顧，為自由人權而奮戰，投入高雄市長選舉，用政績找回台灣人民的信心，心繫台灣人民，我始終如一。她會謹記人民的殷殷期盼，與蔡總統以及賴院長所率領的行政團隊共同打拼，與台灣人民攜手同行，堅持改革。

「最後，我還是必須向我深愛的高雄報告，我沒有離開，我只是轉換角色。」陳菊說，讓高雄可以得到更公平的對待，讓城市轉型的道路更加平順。未來，市府團隊也不會有一絲一毫鬆懈，在今年底前如期如質完成包括鐵路地下化、雙湖森林公園、少康森林公園、十全滯洪公園及寶珠溝滯洪整治、岡山魚市場整建、茄萣海岸線、旗山防洪治水等重大建設。

陳菊表示，同時，她也會持續關注，協助205兵工場遷移、大林蒲遷村、捷運黃線、橋頭科學園區、亞洲新灣區等五大建設，讓高雄繼續大步向前。陳菊說，感謝高雄，感謝台灣，「為了這塊我深愛的土地，我會不忘初衷，為完成改革繼續奮戰」。

蔡英文總統今天在總統府宣布陳菊將出任總統府秘書長。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天在總統府宣布陳菊將出任總統府秘書長。記者胡經周／攝影
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陳菊森林公園蔡英文

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