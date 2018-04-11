影／總統正式宣布 陳菊接總統府秘書長

2018-04-11 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



總統府上午舉辦茶會，總統蔡英文介紹新任總統府秘書長由高雄市長陳菊接任。攝影／記者陳聖文 分享 facebook

11號上午由總統蔡英文親自向國人介紹新任總統府秘書長由高雄市長陳菊接任。蔡英文感性地表示，菊姐是她的支柱，希望菊姐能扮演總統府和各部會溝通協調的角色。陳菊在蔡英文多次溝通下終於入府，但隨著時間接近年底大選，外界都將花媽北上和選舉做連結，不過陳菊澄清，她會謹守分際，「選舉現階段不是秘書長的重要工作。」

總統蔡英文致詞：「今天對總統府來說是個很重要的日子，今天的記者會正式跟國人介紹，新任的總統府秘書長，將由現任高雄市市長陳菊，菊姐出任。」

繼總統日前親口透露後，11日總統府大陣仗開記者會，迎接陳菊接任總統府秘書長。陳菊說：「我會盡量站在幕僚的角色，給總統做一些建議，讓所有的溝通上能夠更順暢，捨不得讓總統在改革的過程中，很多美好的理想沒有被社會理解。」

蔡英文笑得開心，強調希望請菊姐扮演對外溝通的要角。不過近來菊姐不斷北上輔選，又勸進蘇貞昌，都被外界揣測入府是要拚年底選舉。陳菊則回應：「選舉現階段不是秘書長的重要工作，那是黨的工作，今天我是協助總統，在整個台灣社會進行很多改革的過程，如果有我必須扮演的角色，我應該去扮演，這才是我的優先考慮。」

總統蔡英文表示：「（菊姐）一直是我最有力的支柱，我們有長久的情誼，也是合作無間的伙伴。我們需要有政治份量，社會敬重的總統府秘書長，來協助執政團隊對外的溝通，甚至某一種程度的協調。」

陳菊接任總統府秘書長，強調當總統的幕僚會謹守分際，不過新系大姐大，入府為總統獻策，兩人互動勢必是未來焦點。