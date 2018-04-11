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影／陳菊出任府秘：感謝高雄市民支持 協助總統改革

2018-04-11 12:44聯合報 記者莊昭文╱即時報導

蔡英文總統4月11日上午宣布高雄市長陳菊出任總統府秘書長，蔡總統盛讚陳菊帶領高雄市政成為典範，並且感謝陳菊願意在改革的關鍵時刻擔任新職務，並全力輔佐她，她也相信陳菊可以協助全力貫徹執政團隊的改革目標。

陳菊則是感謝高雄市民以及高雄市政府團隊的成全，她說，決定要離開也必須要得到市民的支持認同，大家雖然不捨，但總統在做重要改革，8成多的民眾也認為，應該要在這個階段幫助總統。

陳菊也感謝蔡總統的信任，並重申未來將扮演協助總統的角色，跟社會溝通，減少衝突、紛爭，她會僅守分際，讓總統的改革更順利。

總統蔡英文4月11日親自主持茶會正式宣布人事，由高雄市長陳菊接任總統府秘書長。記...
總統蔡英文4月11日親自主持茶會正式宣布人事，由高雄市長陳菊接任總統府秘書長。記者 陳聖文／攝影
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