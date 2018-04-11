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從黨外小妹到總統府秘書長 陳菊走了半世紀

2018-04-11 11:48中央社 台北11日電

蔡英文（右）與陳菊（左）在會中互動密切，也顯示兩人長久的情誼。聯合報記者胡經周／...
蔡英文（右）與陳菊（左）在會中互動密切，也顯示兩人長久的情誼。聯合報記者胡經周／攝影
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新任總統府秘書長陳菊今天說，從黨外的小妹到今天擔任總統府秘書長，幾乎走了半個世紀；她說，自己捨不得讓蔡總統在改革過程中，「很多美好的理想沒有被社會理解」。

蔡總統今天在總統府正式向媒體宣布由高雄市長陳菊接任總統府秘書長。

陳菊致詞時，再三感謝高雄市民與市府團隊。

她說，北上是非常重要且艱難的決定，過程中，她不斷與市府團隊討論，確定市政承諾能如期如質完成，不受她提早結束任期的影響。

她強調，在高雄是12年不是12天，12年是很漫長的一段時間，這段期間歷經天災、地變、公安重大事件，市民不離不棄的信任、支持、溫暖；支持者雖不捨，也認為，蔡總統要從事許多重大改革，如果能在此重要階段協助蔡總統，是非常重要的事，所以將近8成以上的支持者都肯定且支持她的決定，讓她沒有壓力。

陳菊說，她加入總統府行列，協助蔡總統進行改革，更重要是必須與社會溝通，與很多不同政黨的溝通，希望台灣社會充滿和諧，台灣有更多內部對話，減少衝突，減少紛爭；她會謹守分際，在角色之中發揮功能，讓總統所有的改革更順利；她會盡量站在幕僚的角色，給總統建議，讓所有溝通能更順暢。

陳菊回憶，她從1968年扮演黨外的小妹，到處串連，「從黨外的小妹到今天能夠擔任府秘書長，幾乎走了半個世紀」，看到台灣社會不斷進步成長，這是走了半個世紀努力的結果；現在還有若干制度、若干不合理的部份要努力改革，她擔任總統幕僚長，就是要協助總統改革順利成功。

媒體好奇，陳菊原本卸任高雄市長後，要回歸田園生活，蔡總統是如何打動她出任府秘書長？

陳菊說，今天台灣面臨重大改革的關鍵，總統從事這些改革，「我們捨不得讓總統在整體的過程中，很多美好的理想，沒有被社會理解」。

至於陳菊未來是否可能與在野領袖溝通？陳菊說，非常樂意與不同政黨，為了台灣一起努力溝通協調。

陳菊總統府蔡英文107年九合一選舉

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