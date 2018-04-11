未來是否下鄉輔選？ 陳菊：選舉不是現階段的重要工作

2018-04-11 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天宣布陳菊出任總統府秘書長。記者周佑政／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天與媒體茶敘，宣布高雄市長陳菊出任總統府秘書長；對於年底是否下鄉輔選，陳菊表示，今天如果她擔任總統府秘書長，她有她的角色與分際，她會謹守分際；「選舉現階段不是秘書長的重要工作，那是黨的工作」。

蔡總統上午與陳菊一同出席總統府茶會，媒體詢問，陳菊對高雄的感情很深，未來是否會回高雄幫忙輔選？陳菊說，高雄市政府的團隊，會去扮演對高雄市未來所有民進黨執政者的支持，「這個我們的團隊會去承擔」。

陳菊表示，今天如果她擔任總統府秘書長，她有她的角色與分際，「我會謹守分際」。如果還有任何空餘的時間，不只是高雄，「選舉現階段不是秘書長的重要工作，那是黨的工作」。今天她是協助總統，在整個台灣社會進行很多改革的過程，如果有她必須扮演的角色，她應該去扮演，這才是她的優先考慮。

對於上任後是否與在野黨領袖溝通，陳菊說，跟所有在野領袖溝通對話，或讓台灣社會的更多進步和諧，「這是我的責任」，她非常樂意跟不同的政黨，大家為了台灣，一起努力溝通協調，「我們非常願意」。

蔡總統回應媒體提問時，提出對陳菊接掌府秘書長的角色定位，蔡總統說，這麼多的工作，讓執政團隊非常忙碌。希望在執政接近兩年之後，可以加強對社會的溝通，以及在政治領域裡，如與在野黨或其他的政治機構之間的溝通協調，讓後面的改革、建設或國家產業的轉型，都能走得更順。

蔡總統說，我們的工作非常龐大，挑戰也很大，需要一位有政治份量、社會敬重的總統府秘書長，協助執政團隊的對外溝通與協調，這就是她希望陳菊能扮演最的角色。無可否認，陳菊是政治歷練非常充足的政治前輩，陳菊對我們現在很多的施政項目，或許可以提醒哪些可以特別注意，尤其陳菊來自地方，更能體會一般民眾的感受。