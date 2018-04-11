「菊姐是我最有力的支柱」蔡英文宣布陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文（右）與陳菊（左）在會中互動密切，也顯示兩人長久的情誼。記者胡經周／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天在總統府與媒體茶敘，宣布高雄市長陳菊接任總統府秘書長。蔡總統表示，「菊姐一直都是我最有力的支柱」，有長久的情誼，也是合作無間的夥伴，等到陳菊就總統府任秘書長後，一定能協助執政團隊，貫徹改革的工作。

蔡總統說，大家都對「菊姐」非常熟悉，她從年輕參與民主運動，到進入政府擔任政務官，參加選舉成為直轄市的首長。在高雄市民的支持之下，陳菊的政績非常亮麗，是一個地方治理的典範，使得高雄在這幾年成為一個光榮溫暖的幸福城市。

她說，陳菊是高雄人的「花媽」市長，更是台灣社會重要的資產，也是我們大家共同的菊姐。由陳菊擔任總統府的秘書長，相信陳菊會以成熟的歷練 ，還有多年累積的社會聲望，來全力輔佐她與執政團隊，推動國家大政。

蔡總統說，現在，國家的改革正在進行當中，許多國家重大建設已經啟動，台灣正處與轉型與往前走的關鍵時刻。在這個關鍵時刻，特別需要陳菊北上來協助我們一起承擔國家改革與進步的重任。

蔡總統說，這項人事安排，已經討論了一段時間，她知道陳菊有自己的人生的規劃。陳菊曾告訴她，很想回家種菜，「但是我告訴菊姐，菊姐也同意我的看法，就是在這個關鍵的歷史時刻，每一個人都必須為台灣的未來承擔更大的責任」。

「過去，在台灣民主發展的歷史過程中，菊姐從來沒有缺席，現在在改革的關鍵時刻，菊姐更是不會缺席。」蔡總統說，她知道陳菊有一個放不下的地方，那就是高雄。所以我們一直等到，陳菊確認她所承諾高雄市民的建設與市政工作，都能如期如質的完成之後，我們才和陳菊進入北上到總統府來的具體討論與安排。

蔡總統說，大家都知道，「菊姐一直都是我最有力的支柱」，我們有長久的情誼，也是合作無間的夥伴，等到陳菊就任秘書長後，一定能協助執政團隊，貫徹改革的工作。尤其是在推動改革的過程中，政府與社會各界的充分溝通對話非常重要，這個過程中，非常期待陳菊會扮演重要的角色。

蔡總統表示，「菊姐以她累積數十年的政治分量，以及台灣社會對她無可取代的信任感」，這些我們看到陳菊身上的特質與資產，她都是擔任這個工作最好的人選。現在就是我們一起共同打拚的時刻，為了台灣，我們共同來承擔。