蔡英文總統宣布 陳菊出任府秘書長

2018-04-11 10:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



蔡英文總統上午宣布總統府秘書長由高雄市長陳菊出任，蔡英文感謝陳菊雖然另有人生規劃，但願意在改革的關鍵時刻擔任新職務，並全力輔佐她。