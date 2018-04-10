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陳菊接總統府秘書長 23日履新

2018-04-10 11:35聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長陳菊今天表示，她明將與總統一起開記者會，正式宣布接任總統府秘書長，並於總統返國後23日履新。

陳菊還說，她已向行政院長推薦副市長許立明接任代理市長，同時，研考會主委劉進興、副秘書長游尚儒將陪同北上襄佐。

高市長陳菊。記者蔡孟妤/攝影
高市長陳菊。記者蔡孟妤/攝影
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陳菊總統府

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