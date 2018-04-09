陳菊臉書感性發文 暫別高雄

2018-04-09 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



高雄市長陳菊在稍早於臉書上發文，向高雄市民道別。陳菊說，她雖然不是在高雄出生，卻因高雄而成長。「我生命中最重要的事情都發生在高雄。」她向各位市民朋友報告，她將接受蔡總統的重託，接任總統府秘書長一職，這是一個艱難而重要的決定。

陳菊表示，台灣正處在一個關鍵的時刻，各項改革全面展開，改革的陣痛引起社會上不同的意見的爭論，但是改革的腳步不能停下，因為這關係到台灣下一代的未來。蔡總統堅持改革的決心及勇氣，需要更多力量的支撐，「我不能讓她孤軍奮戰。」

陳菊說，民進黨第二次執政，而且是全面執政，人民有高度的期待。蔡英文總統啟動了各項改革，包括年金改革、追討不當黨產等，方向都很正確，只是難度非常高。以前的總統都不敢輕易嘗試，蔡總統卻很勇敢地開始推動。這是重要的時刻。改革成功，台灣才能繼續進步。改革只許成功，不容失敗。

陳菊指出，經過市府團隊內部不斷的討論與思考，最近，她就跟總統報告，她願意協助蔡總統面對改革的挑戰。

陳菊表示，她希望能夠協助蔡總統，完成改革，凝聚台灣。這是人民的期待，也是她一生的追求，她必須奮力達成。

陳菊說，她愛高雄，也愛台灣。親愛的市民朋友，「請容許我的暫別。我的市府團隊會努力到交接的那一刻，將來的代理市長也一定會完成所有的既定建設。」高雄的發展與台灣的命運，息息相關。我會竭盡所能，繼續協助高雄的發展。讓我們一起努力，讓高雄與台灣，一齊起飛。

陳菊表示，雖然她不忍心跟大家道別，但是十二年的疼惜與栽培，還是要說謝謝大家，高雄是我永遠的故鄉。

以下是臉書全文：

親愛的市民朋友: 向各位市民朋友報告，我將接受蔡總統的重託，接任總統府秘書長一職，這是一個艱難而重要的決定。 十二年來，我最大的喜悅就是看著高雄不斷地改變，高雄越來越進步，越來越有國際大都會的架勢，在市府團隊與市民朋友的共同努力下，高雄的進步成為全台灣矚目的焦點，也成為高雄人的驕傲。 我雖然不是在高雄出生，卻因高雄而成長。我生命中最重要的事情都發生在高雄。我在高雄參與美麗島事件而坐牢，但也在高雄再起，當選國大代表。我在高雄擔任過社會局長，最後連任十二年的市長。本來年底就必須向市民朋友告別，但現在我要向各位市民朋友報告，我將提早半年多離開。雖說既定的市政建設都已經規劃好將如期如質完成，但心裡仍然不勝惆悵。 請相信我，我比任何人都想看到每一項重大建設都在我手裡完成，我比任何人都想完成這十二年的市長任期，然後漫步田園，自由自在。 但是，我選擇承擔這份責任，我必須協助蔡總統完成改革，凝聚台灣。 因為，台灣正處在一個關鍵的時刻，各項改革全面展開，改革的陣痛引起社會上不同的意見的爭論，但是改革的腳步不能停下，因為這關係到台灣下一代的未來。蔡總統堅持改革的決心及勇氣，需要更多力量的支撐，我不能讓她孤軍奮戰。 在準備到美國CSIS智庫演講的時候，我回想自己過去四十年的生命歷程，在每個關鍵時刻，我總是堅信人權正義，堅持追尋台灣的民主自由。十九歲投身民主運動，一開始是個黨外小妹，跟著前輩對抗獨裁政權。一九七八年因為援救政治犯首次被捕，一九七九年因為美麗島事件被關了六年半。出獄之後，又參與組織民進黨。當時我們是飛蛾撲火，不計一切。但曙光逐漸出現，台灣解除戒嚴，國會全面改選，歷經不知多少人的犧牲之後，終於有了今天的自由與民主。 台灣從威權轉變為民主，我也從體制外的反對者，變成體制內的改革者。我擔任過北高兩市的社會局長、中央的勞委會主委，後來當高雄市長，讓我有機會學習作個積極的建設者。改革比革命困難太多了，我們好像在瓷器店裡熱血舞動，要翩翩起舞又不能打破，要推動社會進步，又要和緩穩定，步步艱難。 但只要持續改革，成果就會逐漸展現。我在高雄，改善生態環境，解決淹水問題，整治河川改善水質，建構大眾運輸系統，並將重工業城市逐漸轉型成多元化的現代都會。這是我和高雄市民共同打造的高雄價值，也是台灣人民共同的成就。 年輕時候的我，常以天下為己任，現在歷經風霜還是維持初心。我有幸能在台灣進步的過程中盡了一己之力，對這樣的一生，我充滿著感恩。 不過，台灣的民主轉型還是個進行式。歷史留下許多不合理的制度，改革刻不容緩，而對外又面臨許多嚴峻的挑戰。 我這次訪美，表達台灣對自由民主價值的堅持，以及蔡總統捍衛台灣、堅持改革的決心，得到美方及旅美鄉親正面的呼應。我很高興有機會替台灣發聲。 民進黨第二次執政，而且是全面執政，人民有高度的期待。蔡英文總統啟動了各項改革，包括年金改革、追討不當黨產等，方向都很正確，只是難度非常高。以前的總統都不敢輕易嘗試，蔡總統卻很勇敢地開始推動。這是重要的時刻。改革成功，台灣才能繼續進步。改革只許成功，不容失敗。 經過市府團隊內部不斷的討論與思考，最近，我就跟總統報告，我願意協助她面對改革的挑戰。 有人說，我擔任過十二年的市長，怎麼願意回到幕僚的角色？其實擔任什麼職務，一點都不重要。我一生為別人抬轎，從中領悟到，必須成就別人，才能成就大局，成就自己的使命感。我擔任總統府秘書長，不只是協助總統，更是在成就台灣。我希望能夠協助蔡總統，完成改革，凝聚台灣。這是人民的期待，也是我一生的追求，我必須奮力達成。 我愛高雄，也愛台灣。親愛的市民朋友，請容許我的暫別。我的市府團隊會努力到交接的那一刻，將來的代理市長也一定會完成所有的既定建設。高雄的發展與台灣的命運，息息相關。我會竭盡所能，繼續協助高雄的發展。讓我們一起努力，讓高雄與台灣，一齊起飛。 謝謝大家，雖然我不忍心跟大家道別，但是十二年的疼惜與栽培，還是要說謝謝大家，高雄是我永遠的故鄉。 陳菊