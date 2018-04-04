孫大千、阿扁談她新職 陳菊：任何人的批評都謝謝

2018-04-04 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長陳菊（右）今天巡視旗津生命紀念館，對於接任總統府祕書長之事仍說「如果有任何新的訊息，一定跟大家報告」。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄市長陳菊很可能近期內接任總統府祕書長，外界對陳菊接任的可能、接任時間點有許多猜測，但總統府和陳菊都未證實。前立委孫大千批評總統府秘書長又不是什麼丟臉的職位，為什麼人事安排要故弄玄虛？前總統陳水扁與朋友line的「新勇哥物語」一面稱讚陳菊是總 統府祕書長適當人選，一面期勉陳菊如接任，不要化友為敵。陳菊強調，任何人的批評，都非常謝謝。

對於孫大千的批評，陳菊今天答覆媒體詢問時表示，是媒體有很多猜測，她從來沒有講話；她從一開始的態度都沒有改變，任何的人批評都非常謝謝；她從頭到尾態度都這樣：如果有 任何新的變動訊息，一定會跟大家報告。

關於「勇哥」的稱讚和期勉，陳菊表示不知道，謝謝阿扁總統的指教，扁是她的長官。

今天陳菊巡視旗津生命紀念館清明時節民眾祭拜先人情形，媒體再度追問她接任新職時間與代理市長人選，陳菊本來以一貫的說法「如果有新的消息，一定跟大家報告」，不過回答是不是由高市副市長許立明代理市長時，她一度說「對」，隨即改口媒體都有很多臆測，她都都謝謝。

對於許立明，陳菊頗多稱許，認為許對高雄市政非常的了解，長期擔任研考會主委，學法律 ，是政大法研所畢業，很內歛，非常冷靜，非常認真。

是不是因為許立明有這些優點，所以她才將代理市長的重任交付許？陳菊說，高雄市政府團 隊每一人對她都非常重要，我們是團隊，大家都很努力，希望高雄愈來愈好，並重申「如果有任何新的訊息，一定跟大家報告。」