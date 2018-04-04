親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
陳菊接府秘書長?
藍綠各黨拚選戰
振興國旅救觀光
慈湖潑漆案後續
政治
軍事
綜合
合陽天擎

週刊：小三小四提親子確認 曝辜振甫大女婿婚外生2子

草原沒有墓碑：蒙古族怎麼替成吉思汗掃墓？

孫大千、阿扁談她新職 陳菊：任何人的批評都謝謝

2018-04-04 12:17聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長陳菊（右）今天巡視旗津生命紀念館，對於接任總統府祕書長之事仍說「如果有任...
高雄市長陳菊（右）今天巡視旗津生命紀念館，對於接任總統府祕書長之事仍說「如果有任何新的訊息，一定跟大家報告」。記者楊濡嘉／攝影
分享
高雄市長陳菊很可能近期內接任總統府祕書長，外界對陳菊接任的可能、接任時間點有許多猜測，但總統府和陳菊都未證實。前立委孫大千批評總統府秘書長又不是什麼丟臉的職位，為什麼人事安排要故弄玄虛？前總統陳水扁與朋友line的「新勇哥物語」一面稱讚陳菊是總 統府祕書長適當人選，一面期勉陳菊如接任，不要化友為敵。陳菊強調，任何人的批評，都非常謝謝。

對於孫大千的批評，陳菊今天答覆媒體詢問時表示，是媒體有很多猜測，她從來沒有講話；她從一開始的態度都沒有改變，任何的人批評都非常謝謝；她從頭到尾態度都這樣：如果有 任何新的變動訊息，一定會跟大家報告。

關於「勇哥」的稱讚和期勉，陳菊表示不知道，謝謝阿扁總統的指教，扁是她的長官。

今天陳菊巡視旗津生命紀念館清明時節民眾祭拜先人情形，媒體再度追問她接任新職時間與代理市長人選，陳菊本來以一貫的說法「如果有新的消息，一定跟大家報告」，不過回答是不是由高市副市長許立明代理市長時，她一度說「對」，隨即改口媒體都有很多臆測，她都都謝謝。

對於許立明，陳菊頗多稱許，認為許對高雄市政非常的了解，長期擔任研考會主委，學法律 ，是政大法研所畢業，很內歛，非常冷靜，非常認真。

是不是因為許立明有這些優點，所以她才將代理市長的重任交付許？陳菊說，高雄市政府團 隊每一人對她都非常重要，我們是團隊，大家都很努力，希望高雄愈來愈好，並重申「如果有任何新的訊息，一定跟大家報告。」

陳菊孫大千
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

傳許立明代理高雄市長 陳菊：你們很多臆測

2018-04-04 12:47

觀察站／英賴菊金三角 布局雙北選戰

2018-04-04 00:49

陳菊接手 府秘書長運作模式轉換

2018-04-04 00:47

陳菊接府秘書長 月中宣布

2018-04-04 00:46

評陳菊新職 扁新勇哥物語籲菊姐：不要化友為敵

2018-04-03 21:29

趙天麟：陳菊接總統府祕書長 定能調和鼎鼐

2018-04-03 19:45

陳菊將接府秘書長 黨政人士證實

2018-04-03 13:53

陳菊北上總統府 將由副市長許立明代理市長

2018-04-03 12:17

韓國瑜：盼陳菊大龍擺尾拉抬高雄經濟

2018-04-03 11:59

總統府15日發布人事令？陳菊：你要去問總統府

2018-04-03 11:46

影/是否接任秘書長？陳菊：去問總統府

2018-04-03 11:20

陳菊將接府秘書長 劉世芳：適才適所

2018-04-03 10:52

傳轉任總統府祕書長 陳菊不作評論低調稱謝

2018-04-03 10:40

陳菊確定擔任府秘書長？總統府回應了

2018-04-03 09:50

陳菊默認接總統府秘書長 孫大千：粗糙的二流劇本

2018-04-03 09:28
看更多

熱門文章

吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

潑漆台大生：轉型正義首清算的 竟是推動轉型正義的人

2018-04-03 15:55

軍港遷移動土不提馬英九 蔡適應：感謝張善政最後一批

2018-04-03 15:32

評陳菊新職 扁新勇哥物語籲菊姐：不要化友為敵

2018-04-03 21:29

對兩蔣只論過不論功 作家：蔡政府總要還的！

2018-04-03 13:08

繼感謝小卡後 吳音寧開粉絲頁發「洋蔥文」

2018-04-03 19:10

清明祭祖祭哪個祖？ 馬英九、宋楚瑜、毛澤東都拜這一人

2018-04-04 08:00

南部住宿補貼 學者：拿納稅人的錢 讓業者維持高房價

2018-04-03 14:41

靈柩潑漆遭起訴 涉案青年：有機會還是會去做

2018-04-03 14:03

又一起！外交部抗議無效 在菲涉詐騙國人遭遣送中國

2018-04-04 11:15

賴揆：我確實是台獨的工作者

2018-04-04 00:31

沒邀馬英九來 林右昌：軍港遷移只有口惠是做不到

2018-04-03 21:13

軍港遷移動土馬英九被遺忘 謝立功：令人不齒

2018-04-03 16:44

局長脫口懷疑陸配涉買辦 國安局發函陸配團體致歉

2018-04-04 01:16

【長知識】陸航OH-58D為何會演出「落地彈跳」？

2018-04-03 16:29

軍方否認「最好的選擇」拍續集 專家説若有納稅人會哭

2018-04-04 01:14

慈湖陵寢遭潑漆 蔣方智怡：國家若不尊重我們只有心痛

2018-04-03 14:00

抗議！搶救南部觀光大小眼 對嘉義不聞不問

2018-04-03 15:23

賴清德：當年史艷文被迫說北京話 純陽掌功力大受影響

2018-04-04 00:25

跨越藍綠兄妹檔 黃偉哲、黃智賢飯桌不談政治

2018-04-04 09:26

再嗆黃國昌 姚人多：拜託 把法條看一看好嗎？

2018-04-03 20:57

觀光局振興南部旅遊方案漏掉嘉義縣 張花冠痛心：莫忘嘉義

2018-04-03 19:33

影／國民黨新潮T發表 立委穿上身一秒變嗨咖

2018-04-03 16:17

切割「華僑為革命之母」？僑委會修法捨華僑改僑胞

2018-04-04 05:04

鄭朝方子傳衣缽參選縣長 鄭永金：年輕人的時候到了

2018-04-03 17:53

政院解決低薪 擬調時薪立派遣專法

2018-04-03 14:22

賴揆說自己是台獨工作者 馬英九：大家都知道

2018-04-04 11:34

傳將被開除民進黨黨籍 蔡宜珊盼市黨部主委道歉

2018-04-04 08:53

新聞眼／閣揆慎言 兩岸關係要維穩

2018-04-04 00:44

軍港遷移不邀馬英九 羅智強：民進黨不意外

2018-04-03 22:06

影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01

消費鄭南榕介入藍營初選？前副發言人：綠這麼怕喔

2018-04-03 21:00

觀察站／英賴菊金三角 布局雙北選戰

2018-04-04 00:49

冷眼集／年輕人看不到未來 才是重點

2018-04-03 13:48

防範無人機滋擾 軍方干擾槍首度亮相

2018-04-03 18:37

立院表姊弟檔 何欣純曾援助林昶佐圓Rocker夢

2018-04-04 09:47

黃智賢：賴清德喊台獨 盤算2020年直接選總統

2018-04-04 10:22

新竹、花蓮徵召搞定 民進黨下周提名鄭朝方、許傳盛

2018-04-03 17:11

賴清德：國民黨政府派侯友宜逮捕鄭南榕

2018-04-03 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top