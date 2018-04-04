陳菊接手 府秘書長運作模式轉換

高雄市長陳菊對於是否即將接任總統府秘書長一職，始終避而不談。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長陳菊將北上接任總統府秘書長，並與行政院長賴清德合作，一位負責政治協調，一位負責政策推動，在民進黨政府新組成的執政團隊裡，充分扮演蔡英文總統的左右手。

黨政人士透露，賴清德擔任閣揆前後，由陳菊出任總統府秘書長，一直是蔡總統努力方向，現在終於到位，準備迎戰年底地方選舉，並向蔡總統連任之路邁進。

黨政人士指出，過去兩任總統府秘書長，專業性高於政治性，但陳菊具有政治分量、威望和地位，因此，總統府秘書長將與先前運作模式不同，會以政治協調居多，陳菊未來將代表蔡總統，強化與各界的連結、溝通，並扮演重要輔選角色。

民進黨立委劉世芳指出，陳菊接下這個任務，不只是總統府事務，整個民進黨都需要陳菊的協助。

民進黨高層說，外在大環境開始變化，今年是選舉年，蔡總統也要爭取連任，許多事情進入深水區，蔡總統必須仰賴陳菊調和鼎鼐。

一位黨內要角指出，蔡總統的政治性格不高，身邊幕僚都是政策論述出身，副總統陳建仁出席活動，雖可代表蔡總統，但政治性也不強，未來要與政治團體互動時，或是與黨內要角協調，陳菊的輩分高，可以彌補蔡總統核心團隊的不足。

除了協調、溝通外，陳菊的經驗和輔選能量，更是蔡總統的助力。黨內人士說，蔡總統和陳菊本來就經常互動，未來陳菊進入總統府後，溝通只會更密切，尤其陳菊來自南部，又有地方首長的資歷，可提供多元意見給蔡總統。

民進黨高層指出，這幾年的選舉，陳菊四處輔選，形象良好，能見度高，又能將政績轉換為民眾聽得懂的語言，是非常好的論述者，現在加入中央執政團隊後，有加分效果，在年底選舉成為有力的輔選團隊。

黨政人士說，蔡總統是政治和政策的領導者，去年底改組後，在行政院長賴清德帶領下，行政團隊將繼續推動各項施政，政治、黨政部分，未來將多數仰賴陳菊幫忙，蔡總統則是主導兩岸、外交、國防。