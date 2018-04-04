陳菊接府秘書長 月中宣布

高雄市長陳菊確定接任總統府秘書長，陳菊的人事案將在蔡英文總統十七日出訪史瓦濟蘭前宣布。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長陳菊確定北上接任總統府秘書長，據了解，由於蔡英文總統十七日將出訪史瓦濟蘭，陳菊的人事案預計在本月中旬對外宣布，並在蔡總統月底返國後走馬上任。

根據執政團隊規畫，陳菊出任總統府秘書長後，高雄市長一職，將由現任副市長許立明代理。

此外，為避免市府人事動盪，陳菊不會帶局處首長或副市長等官員北上，會讓熟悉市府業務的原班人馬留在高雄，繼續為市民服務。

不過，對於陳菊的人事，總統府方昨仍不願證實。總統府發言人林鶴明表示，蔡總統非常看重這個職務，一旦有確定人選，就會正式發布。陳菊本人也不鬆口，她僅表示，「這是個嚴肅、重要的決定」，有新消息一定會跟大家報告。

據了解，陳菊規畫在月底就任總統府秘書長，主要是考量高雄市議會總質詢將於四月廿六日開始，為尊重議會、議長，避免總質詢期間「突然更換市長」，因此，陳菊在總質詢開始前，將先北上出任新職。

據指出，考量到若是待蔡總統出訪回國後，才宣布這項人事，離上任時間又太倉促，因此，目前規畫在蔡總統出訪前，預計先對外說明這項人事案。

不過，高雄市議長康裕成說，陳菊尚未告知此事；至於內定代理市長的許立明說，市長北上與否都尚未決定，也就沒有誰來代理問題。