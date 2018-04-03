趙天麟：陳菊接總統府祕書長 定能調和鼎鼐

2018-04-03 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長陳菊本月內可能接總統府祕書長，民進黨籍立委趙天麟認為以陳菊與總統蔡英文長久以來互動的默契，應該能調和鼎鼐，協助處理府院黨的重要議題。

趙天麟說，陳菊在任期屆滿前北上接總統府祕書長，應該是蔡英文需要陳菊北上的時間急迫性居多，相信陳菊是希望能做完市長任期，只是接下來中央多項改革上路，又面對年底的大選，蔡英文需要陳菊北上，畢竟陳菊經多次選舉淬煉，在黨內的份量是很多人無法相比；對陳菊而言，民進黨高雄市長初選、市議員提名作業都底定，市政也穩定推動，此時北上，頗為適當。

趙天麟表示，民進黨主政中央時期，經民選市長歷練、出任總統府祕書長者，之前有前宜蘭縣長游錫堃、前台南縣長陳唐山、前台北縣長蘇貞昌，陳菊當民選直轄市長的時間有12年，比其他幾位任職時間長，未來府院黨協調時一定能發揮影響力，尤其她行事為人很有分際，與蔡總統搭配有相當默契，相信接新職之後定能調和鼎鼐。