陳菊將接府秘書長 黨政人士證實

黨政人士證實，高雄市長陳菊將接任總統府秘書長，將在4月中旬至下旬總統府發布人事令後赴任。總統府仍保持低調，總統府發言人林鶴鳴表示，總統非常看重這個職務，一旦有確定人選，就會正式發布。

高雄市長陳菊今天上午參加封測大廠日月光K25廠動土典禮，對於是否即將接任總統府秘書長一職，陳菊始終避而不談。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

陳菊低調不證實，但民進黨立委劉世芳表示，因為高雄初選跟相關市政都告一段落，考慮到蔡總統需要協助，陳菊願意接下重任，要做桶箍，把大家箍在一起，這個位置不只是總統府事務，整個民進黨都需要陳菊調和鼎鼐，都需要陳菊的協助。

【記者蔡孟妤、林超熙、凌珮君/高雄報導】有媒體報導，高雄市長陳菊確定接任總統府秘書長，總統府4月15日發布人事令，陳菊預計4月下旬赴任。陳菊上午說，這是嚴肅、重要的決定，有新消息會再跟大家報告。至於總統府的人事令，陳菊說，那這部分要去問總統府。

陳菊昨出席2018年第十屆IESF世界電競錦標賽簽約儀式，被問到是否已與蔡總統談到人事問題，她表示，戰士沒有選擇戰場的權利。這段回應，被外界解讀是鬆口接受新職務。

陳菊表示，謝謝大家關心，這是一個嚴肅、也是一個重要的決定，當然媒體很多臆測，這代表大家對她的關心，很感謝，如果現階段有新的消息，一定會跟大家報告，因為這無法隱瞞，如果有新的消息，立即會跟大家報告。

高雄市政府表示，政府職務的任用有其嚴肅的程序，這只是一個黨政人士的說法，他們尊重參考，但無法證實和評論。

據了解，高雄市長陳菊出任總統府秘書長後，高雄市代理市長由現任副市長許立明出任。