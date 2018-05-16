觀光局補助漏列阿里山 嘉縣府：難以理解

2018-05-16 14:56 中央社 嘉義縣16日電



交通部觀光局優惠補助民眾到南部縣市旅遊，未包括嘉義縣，嘉義縣政府今天發布新聞，觀光局獨漏南台灣最經典的阿里山國家風景區及雲嘉南濱海國家風景區，令人難以理解。

嘉義縣政府表示，交通部觀光局昨天公布對西拉雅、茂林、大鵬灣、澎湖和東海岸等5個國家風景區補助要點，獨漏南台灣最經典的風景區阿里山國家風景區，令人難以理解。

縣府指出，嘉義縣不是「中南部」，從氣候、地景、交通、意識，是清清楚楚的正南方，交通部既然挑選補助指標性風景區，卻忽略最具經典意義的阿里山，甚至放棄全國唯一以濕地為特色的雲嘉南濱海國家風景區，有違期待。

嘉義縣政府指出，近年來因旅客來源改變，嘉義縣旅客數下滑率高達39.11％，是「觀光土石流重災區」，即使2018台灣燈會在嘉義縣舉行，開創新的旅客來源，實在很難把遊客數推向新高，因此，中央政策性補助確實能為地方帶來擴大觀光效益機會。

嘉義縣政府說，故宮南院從開館營運至今，一直無法帶動入館人潮，故宮南院和雲嘉南濱海國家風景區關係最密切，參觀南院和前往濱海、台南市的旅客具有連動效益，補助漏列嘉義縣，影響層面相當廣泛。

縣府認為，2018台灣燈會成功的經驗，證明嘉義縣可以掌握機會，並創造最大效益，嘉義縣政府籲請交通部再次審慎評估，將嘉義縣納入旅遊住宿補貼範疇內。