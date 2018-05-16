砸4000萬補助國旅 網友不領情：選舉到了大灑幣買票

2018-05-16 14:32 聯合新聞網 綜合報導



為了挽救觀光遊客下降趨勢，觀光局砸4000萬將補助旅遊團到五縣市旅遊，補助最高5萬，圖為高雄左營龍虎塔。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

為促進南部地區觀光發展，交通部觀光局昨天宣布投入4千萬元預算，鼓勵旅行團前往台南、高雄、屏東、澎湖及台東等五縣市旅遊。20人以上團體旅遊，兩天一夜平日每人每天補助500元。不料卻引發許多網友一致反彈，認為對觀光業並無實際幫助，在選舉前推出這種補助政策，恐淪為政策買票。

許多網友諷刺，「南向政策原來是去台灣南部」、「功德院大灑幣」、「選舉到了，政府又開始浪費錢」。並質疑政府明明一再掛保證來台灣旅遊人數沒有下降，為什麼又要花錢鼓勵觀光，「根本自相矛盾」。而且發放補助縣市的標準不明，雲林、嘉義、南投沒有被列入補助範圍，台南觀光業沒衰退卻有補助，「是不是發現票倉不穩要花錢固樁了」。但也有網友表示支持，認為國外旅客數量增多和振興國內旅遊是兩回事，有些國家風景區很不錯，但缺乏宣傳，透過補助增加知名度和來客「也是好事一件」。

網友分析指出，花錢補助旅遊的方法無法真正幫到台灣旅遊，台灣的旅遊多是短期旅遊，許多人國內景點去到已經不想再去，真正有用的作法應該是幫助觀光地找出自己的特色，並以文化底蘊吸引人，而不是搞彩繪或天空步道就想交差了事，也該盡力保持觀光區的環境整潔和食宿資訊透明，才是真正找回國內觀光客。