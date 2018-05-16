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中央觀光補助惹議 南投議員嘲諷組團到南部旅遊賺補助

2018-05-16 12:28聯合報 記者江良誠╱即時報導

交通部觀光局將投入4000萬元補助台南、高雄、屏東及澎湖等縣市旅遊，每團最高補助3萬元，南投縣議員張維華今天痛批，南投是觀光大縣，面臨觀光下滑影響很大，卻沒獲得補助，質疑觀光局是看顏色補助，乾脆請縣政府組團，帶議員到南部縣市觀光領取每團3萬元最高補助。

南投縣長林明溱說，最近才聽說日月潭有飯店19年來首次全館空房沒住客，觀光客不來影響的不只業者，對南投的打擊很大，觀光局卻沒有補助南投縣，他已經向中央表達嚴正抗議。

張維華說，中央補助觀光只給南部縣市，難道是南投縣民繳的稅比較少嗎？ 明顯是有針對性，中央這麼不公平。既然南投民眾領不到觀光補助，乾脆大家組團到南部旅遊，他也要求縣府應該組2、30團到南部旅遊，把所有縣議員都帶到南部旅遊，既然中央政策有選舉考量，明顯是政策買票，大家也要充分利用資源，領取最高3萬元補助。他要求縣府應該聯合觀光業者，向中央集體抗議。

林明溱說，中央在補助南部觀光卻獨漏南投，觀光旅遊補助不應有政治色彩，只針對特定縣市補助，觀光局應該針對南投縣等影響較大的縣市，提出補助或其他促進旅遊誘因，協助當地觀光業者。他已經三度向觀光局嚴正抗議，也會持續代表觀光業者和南投縣民，要求觀光局補助要公平，不能將資源導引至特定縣市，更造成南投觀光產業的衝擊。

南投縣長林明溱對觀光局補助南部縣市旅遊，表達嚴正抗議，更擔心資源分配不公，更會衝...
南投縣長林明溱對觀光局補助南部縣市旅遊，表達嚴正抗議，更擔心資源分配不公，更會衝擊南投觀光。記者江良誠／攝影
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南投縣議員張維華批評中央觀光補助不公，嘲諷乾脆由縣府組團到南部旅遊賺補助。記者江...
南投縣議員張維華批評中央觀光補助不公，嘲諷乾脆由縣府組團到南部旅遊賺補助。記者江良誠／攝影
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