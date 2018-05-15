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政府砸錢救觀光有屏東！但...墾丁恐怕要哭哭

2018-05-15 22:23聯合報 記者侯俐安╱即時報導

墾丁大街近期來因為消費糾紛惹出不少風波，頻頻躍上媒體版面，觀光形象重創。 圖／本...
墾丁大街近期來因為消費糾紛惹出不少風波，頻頻躍上媒體版面，觀光形象重創。 圖／本報資料照
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南台灣觀光持續慘淡，交通部今天宣布擴大振興方案，台南、高雄、屏東、澎湖、台東等5縣市，20人以上團體旅遊，2天1日平日出遊，每人每日補助500元，交通費最高補助每團3萬、澎湖5萬，今起實施。不過，今天有旅遊業者質疑，南台灣觀光雪崩最大來源是墾丁，不過這次墾丁未必受惠。

根據觀光局擬定的辦法，雖然屏東在補助範圍內，但行程須至少安排一處位於大鵬灣國家風景區，再搭配恆春半島恆春、東港、林邊、琉球、滿州、車程等六鄉鎮「之一」，墾丁不一定會安排在行程內。

業者指出，從大鵬灣到墾丁有70公里，若沒有一定的補助，依照旅行社的操作就是「沒有補助，不會白跑」，業者直言，當旅行團為了搶便宜的旅客，規畫兩天一夜南北來回，造成舟車勞頓、走馬看花，這跟蝶戀花造成疲勞駕駛有何差別？

業者指出，當觀光政策短視近利、缺乏中心思想，只一味透過補助，除了因為指定「一定要有風景區」可拉抬低迷的風景區旅次、達到KPI，對旅行業及在地產業幫助也有限，對觀光整體效益也沒有貢獻。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶認為，4千萬元分給5縣市如杯水車薪，對整體觀光效益不大、業者也不會感激，若是為了振興受災縣市國民旅遊，嘉義、南投等縣市就該一起補助，才「不像政策買票」。

觀光局業務組科長黃易成表示，雖然報載墾丁觀光受災，但屏東還有大鵬灣風景處、各鄉鎮也有不同特色與景點，因此盼能透過管理處來帶動行銷，讓國人知道「屏東不是只有墾丁」，當然也可以安排大鵬灣風景處加墾丁，仍有補助。

墾丁大鵬灣澎湖

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