救觀光補助5縣市 更慘的嘉義、南投卻被排除...

2018-05-15 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



陸客人數減少，衝擊嘉義縣觀光業者，各風景區觀光客明顯減少。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook 交通部長賀陳旦今年3月就曾預告，將針對南部4縣市「台南、高雄、屏東、澎湖」推出振興觀光措施；交通部觀光局公布擴大振興方案，除了4縣市外，還多了台東。然而來台旅次到訪縣市最「慘」的嘉義未在名單內；桃園、南投等也排名在台南市之前。

交通部今天公布的5縣市觀光振興方案，20人以上團體旅遊到台南、高雄、屏東、澎湖、台東等5縣市，2天1日平日出遊，每人每日補助500元，交通費最高補助每團3萬、澎湖5萬，今起實施。

不過，攤開觀光局數據，若以去年及前年來台旅次到各縣市旅遊的負成長率排名，台東雖以下滑41.12％居首，屏東、高雄也都下滑33.31％及26.01％，但台南市僅減少10.87％，排名到第11，卻仍獲補助。

相較之下，嘉義縣少了陸客，下滑率高達39.11％，「慘度」僅次於台東縣，桃園、新竹下滑率也都超過3成，比台南更慘的，還有新竹市、花蓮縣、南投縣、嘉義市，卻都不在補助名單之列。

對此，觀光局業務組組長劉士銘解釋，補助5縣市主要是陸客減少，新南向旅客多集中在北部，盼能透過補助，在暑假旺季前振興國旅，總經費4千萬元，預估可補助到6月底；原本規劃四縣市、未含台東，但考量花蓮振興措施到六月底，希望已「南部海灣旅遊」為概念補助，因此仍將台東納入推廣行銷，讓遊程有連貫。

至於為何沒有嘉義、南投等縣市？他指出，今年台灣燈會在嘉義，暑假還有寶島仲夏節等活動，南投等其他縣市「觀光資源也沒有少」，4000萬屬於短期措施，只會補助到6月底，緊接著暑假旺季就能接續熱潮，對於沒納入無論觀光或活動，觀光局也都會協助。