推銷花蓮觀光 梅健華臉書分享與太魯閣合照

2018-04-04 16:16 中央社 台北4日電



AIT處長梅健華。聯合報系資料照片。圖／取自AIT臉書 分享 facebook 今年2月6日花蓮地震重創花蓮觀光業，美國在台協會（AIT）處長梅健華今天在臉書發文為花蓮宣傳觀光，呼籲大家多到花蓮旅遊，為花蓮加油。

梅健華在臉書分享一張他與太魯閣東西橫貫公路牌樓合照的照片，他表示，花蓮是他在全台灣最喜歡的地方之一，鼓勵所有朋友到花蓮走走。

梅健華表示，花蓮可以盡享自然的美景、登山的挑戰、特色的美食、還有豐富的文化。當地的經濟因近期的地震而遭受重創，但做為台灣必遊景點的地位仍然屹立不搖。「花蓮加油！」