觀光振興方案 觀光局：台東也適用

2018-04-04 12:41 中央社 台東縣4日電



立法委員劉櫂豪表示，觀光局承諾振興方案台東縣會一體適用。圖為台東鹿野高台熱氣球嘉年華。 圖／觀光局提供 分享 facebook 媒體報導觀光局規劃提供遊客到南部4縣市觀光旅遊的住宿補貼，以提振觀光。立法委員劉櫂豪4日表示，觀光局承諾振興方案台東縣會一體適用。

媒體4月3日報導觀光局5月規劃對南部4縣市提供住宿補貼優惠，鼓勵國內外遊客前往觀光。

台東縣政府昨天發布新聞稿表示，台東縣近期亦受到中國大陸旅客銳減及花蓮強震影響，旅遊市場明顯萎縮，呼籲中央政府規劃各類獎勵及補助措施應全盤考量，並兼顧區域觀光發展，審酌實際衝擊情形，應將台東縣納入獎勵及補助範疇。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，據了解，觀光局在規劃振興觀光產業計畫時，就有納入台東，觀光協會希望具體的方案能儘早出爐。

立法委員劉櫂豪今天上午表示，3月15日於立法院交通委員會專案報告時，他特別向交通部長賀陳旦提及，花東地區的觀光產業脈動是連帶影響的，希望花蓮大地震的振興方案能擴及台東地區，賀陳旦當場指示由觀光局研議辦理。

昨天他獲悉消息南部振興方案後，馬上和賀陳旦、觀光局長周永暉聯絡，部長和局長都承諾南部振興方案台東會一體適用，振興觀光產業計畫會結合花東與南部區域旅遊。

他要求，因暑假旅遊旺季即將到來，觀光局要儘速擬訂振興方案，以提振觀光人潮，促進觀光產業。

劉櫂豪表示，目前方案尚在規劃中，他會邀請觀光局近期到台東向觀光業者說明。