靠自己！ 旅遊業要做出特色區隔

2018-04-04 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ／嘉義市報導



日月潭風景區今年嘗試多元旅遊市場，希望保住全年遊客300萬人次。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嘉義市府去年推跨縣市的「山海戀」套裝旅遊，嘉義耐斯王子飯店取得穆斯林認證，並積極參加東南亞等國家所舉辦的旅遊展，學者認為，國內旅遊必須做出特色區隔，創造台灣新價值，才是長久之計。

「我們在開幕時即做分散市場，絕不接低價團。」嘉義耐斯王子飯店總經理曾慶欑表示，該飯店為嘉義地區唯一五星級認證國際觀光飯店，針對不同國家培訓飯店人員，讓旅客到訪賓至如歸；餐點部分取得穆斯林認證，增加客源。

業者說，今年台灣燈會，日本人入住超過一千間，飯店三月整體營收較去年多出八百多萬元；今年七月世界大學棒球錦標賽在嘉義市開打，飯店積極爭取選手入住，「旅遊業者必須自己找活路，不能單靠政府」。

不只產業自救，地方政府也出手相救。嘉義縣市去年積極推動的「山海戀」遊程，以台南機場、高雄機場為「南進南出」的進出點，接待港澳媒體踩線行程。嘉義市政府推出的遊程以及推展的跨域旅遊，皆以大嘉義為出發點，納入台南、嘉義縣、澎湖縣。

嘉義大學行銷與觀光學系主任鄭天明表示，中央補助特定區域確實能在短時間內看到成效，但時間一過，馬上打回原形，他舉台南市和日本京都同屬於古城，但所營造出來的氛圍不同，政府唯有做出旅遊特色區隔，找出台灣的新價值，才能吸引更多境外人士來台觀光。