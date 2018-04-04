找活路！ 南部四縣市 加碼自救

交通部要提振觀光，墾丁業者振奮指是強心針。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「政府伸出援手，我們也要自救。」屏東縣恆春半島觀光產業策略聯盟總幹事吳炫東說，政府對南台灣四縣市祭出補貼住宿優惠措施，業者期待已久，已經形成加碼配合的共識，人救加自救，觀光「慘」業才能快速復甦。

吳炫東說，特色活動可帶動並提升旅遊意願，除屏東縣府的大小型活動外，縣觀光協會、民宿協會和恆春半島觀光產業策略聯盟將引進街頭藝人，在墾丁大街、飯店表演，增加觀光亮點；在旅宿價格上，也請業者多推優惠方案。

墾丁福華度假飯店總經理張積光說，政府祭出補貼住宿優惠措施，旅宿業者理當「加碼」回應，如政府補貼一千，業者再加一千，讓消費者更有感。

高雄等四縣市獲中央奧援救觀光，高雄市觀光局長曾姿雯說，觀光局去年底在泰國舉辦觀光推廣會後，今年將邀當地旅行社到高雄踩線，除走訪佛陀紀念館、駁二藝術特區、光之穹頂等著名景點外，也參觀新景點崗山之眼，飽覽高雄湖光山色。

澎湖縣政府發言人蘇文章說，縣府將以「世界最美麗海灣」品牌對外行銷，除持續針對港澳、日本及東南亞市場行銷推廣外，也將與觀光局研擬東南、北亞及國外旅客赴澎的補助方案，希望吸引更多遊客到澎湖旅遊。

「只要有特色，不怕觀光客不來！」台南市正興商圈理事長高耀威表示，政府的補助只能治標不治本，業者還是要靠自己，觀光要靠單點吸引遊客已經落伍，必須要整體營造而且找出特色， 才能夠吸引觀光客。