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補助觀光大小眼？ 中、北縣市跳腳

2018-04-04 00:10聯合報 記者施鴻基姜宜菁張家樂尤聰光魯永明／連線報

阿里山森林鐵路在每年櫻花季，蒸汽機車頭與櫻花林成為遊客搶拍焦點。但近年陸客減少，...
阿里山森林鐵路在每年櫻花季，蒸汽機車頭與櫻花林成為遊客搶拍焦點。但近年陸客減少，阿里山遊客人數下滑，地方政府與業者都呼籲中央「快來搶救」。 圖／聯合報系資料照片
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交通部為振興觀光，擴大補助台南、高雄四縣市旅宿優惠，引發新北、南投 、嘉義等多個中北縣市反彈，質疑大家生意都不好，中央要救該一起救，不該獨厚特定縣市。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁及台灣省旅館公會理事長洪崇元指出，蔡政府上台後陸客減縮，觀光產業淪為觀光「慘」業，未見政府有所對策，而今竟然大小眼只針對特定縣市補助。

蕭博仁說，以前每一萬名陸客中約八千人會到嘉義阿里山玩，現自由行旅客如有六千人，僅一千多人到中南部玩，住房率大受影響，他自己的餐廳也因此關門熄燈，中央應一視同仁。

「政府都搞錯了，陸客不來，台南根本沒什麼影響！」大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢說，受衝擊最大的是日月潭和阿里山所在的南投縣、嘉義縣，政府從各遊樂區的門票來判斷觀光業榮衰會有偏差，因為很多人出去玩並不是去遊樂區。

台東縣政府表示，近年到台東玩的陸客少了四成以上，加上國旅也減少，光今年春節就少了近卅萬人次；台東旅館及民宿業者停業就有十一家，歇業四十五家，民宿歇業較去年增加一倍。

台東怨被政府遺忘

「台東變成被中央遺忘的觀光孤島嗎？」台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，台東毗鄰花蓮、屏東及高雄，交通部僅優惠南部四縣市獨漏台東，情何以堪。

新北：應全都補助

新北市旅館公會理事長曾美絹說，全台灣觀光都受到影響，不只中南部，大家生意都不好，新北也掉兩成，政府應該全都補助才能拉動觀光。

南投藍執政沒補助？

台灣觀光遊樂區協會的遊樂區業者質疑，這一波補貼的都是綠色執政的縣市，「是因為南投縣是國民黨執政所以拿不到補助嗎？」如果補助可以救觀光，應全面發放觀光消費券，才能全面帶動觀光。

張花冠：莫忘了嘉義

嘉義縣長張花冠對交通部強打南台灣卻未提嘉義縣市，大聲疾呼「請中央莫忘了嘉義！」嘉義市長涂醒哲也呼籲交通部振興觀光計畫應讓整個南部縣市的力量得以共同發揮，一起前進。

陸客阿里山日月潭民宿
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