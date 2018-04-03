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觀光局振興南部旅遊方案漏掉嘉義縣 張花冠痛心砲打中央

2018-04-03 19:33聯合報 記者魯永明╱即時報導

交通部將在暑假前，針對高雄、台南、屏東、澎湖推出「振興南部旅遊補助方案」，漏掉嘉義縣市，嘉義縣長張花冠對此深感痛心，她說，嘉縣主辦2018台灣燈會上個月才落幕，振興方案仍然被交通部長賀陳旦遺忘，希望交通部一定要將嘉義縣納入。

張花冠以中央政府興建科學園區的案例說，嘉義縣位處所謂的「中南部」，結果是「中南不」，其實從嘉義高鐵站乘客分布，嘉義站正好是台南市北區、雲林縣西南區分流點，再者；嘉縣擁有台灣觀光勝地阿里山，近年又積極和國家風景區管理處合作，開發新的觀光資源，以「235愛上我」打造文化觀光整體品牌，強化嘉義山海連結的觀光特色。

嘉縣雖然也受到陸客減少影響，仍積極輔導縣內旅宿業，強化服務品質，提高觀光接待能量，去年獲得交通部觀光局的肯定，與資源豐富台北市、高雄市並列旅宿管理特優縣市，嘉縣是模範生，好學生更應該受到鼓勵，不是被中央機關邊陲化。

她說，2018台灣燈會宣傳期間，嘉縣秉持區域共榮信念，與雲嘉南共同行銷燈會，推出「1558遊程」，讓燈會效益滿溢到嘉縣以外地區，燈會期間吸引1006萬人參訪，如預期往周邊擴散，如此積極地推廣觀光，鼓勵國民旅遊市場，希望交通部以整體面向考量，莫忘嘉義，縣府會積極爭取納入補助方案。

交通部觀光局振興南部旅遊補助方案，漏掉嘉義縣，縣長張花冠痛心砲打中央 。記者魯永...
交通部觀光局振興南部旅遊補助方案，漏掉嘉義縣，縣長張花冠痛心砲打中央 。記者魯永明／攝影
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