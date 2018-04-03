交通部振興觀光獨漏台東！ 縣府不滿：欠公平

2018-04-03 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



繼花蓮縣震災觀光振興方案後，交通部將於今年5月份規劃南部4縣市提供住宿補貼優惠，鼓勵國內外旅客前往觀光受衝擊縣市旅遊，名單卻獨漏台東。台東縣政府認為對於區域觀光及發展有欠公允，並將嚴重衝擊台東縣觀光旅遊及周邊產業，呼籲中央將台東納入獎勵及補助範疇。

縣府表示，近來因受兩岸政策，大陸旅客大幅減少，加上今年初迄今更因花蓮強震，造訪台東旅客明顯減少，尤其台東毗鄰花蓮、屏東及高雄市等觀光受衝擊縣市，觀光及周邊產業一體連動而無法置身事外，然而，交通部5月推出南部4縣市旅遊住宿補貼優惠方案，卻獨漏台東，這對區域觀光發展有欠公允。

縣府強調，考慮平衡區域觀光，並促進新南向旅客及開拓多元旅客市場，呼籲交通部應審慎評估相關補助及獎勵方案，並將台東縣納入旅遊住宿補貼優惠範疇，以實質激勵國內外旅客赴台東觀光旅遊的誘因。

另台東縣觀光協會理事長潘貴蘭指出，台東縣欠缺國際航班，外籍旅客難以直接抵達，等於是與其他縣市分享外籍旅客市場，觀光業界現僅期待國民旅遊市場，但因受花蓮強震，北部旅客途經花蓮仍心生畏懼；而南部旅客的往來交通也受限於南迴鐵公路施工管制，赴台東旅遊意願備受影響，今年度台東觀光旅遊各業營收恐大幅衰退。