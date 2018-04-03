陸客不來 高雄市加強國內旅遊的誘因

2018-04-03 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政觀光局評估，高雄市的陸客團的確有下滑的趯勢，為此，高雄市觀光局在接下來的清明連假，鎖定國內旅客群，推出多樣遊程，包含內門宋江陣、藝童來壽山、高雄國際動漫節、Enclave Festival 飛地音樂節等，用熱情活力歡迎全國民眾來趟高雄春之旅。

觀光局長曾姿雯說，為吸引更多旅客來高雄過春假，今年「高雄內門宋江陣」特地延長一周，4月4日到6日在內門紫竹寺都有精彩藝陣及學校表演，4月4日到7日免費導覽遊程更是一位難求，由專業導覽人員帶遊客暢遊內門代表景點，4月7日下午4點到夢時代欣賞今年的創意宋江陣演出。

為歡迎全台各地小朋友來高雄歡度兒童節，從3日至8日，高雄5個觀光收費景點包括崗山之眼、寶來花賞溫金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及壽山動物園推出12歲以下兒童免費好康優惠， 4月4日當天壽山動物園還有美洲野牛的教育推廣活動。

南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男說，南台灣觀光下滑主要原因有二，一是陸客驟減，二是國人消費力降低，而國人消費力降低，要是受到加上年金改革、一例一休，整體經濟轉弱，造成國人消費力不振。

林富男說，他去年就在行政院觀光推動委員會中提出，今年南台灣的觀光旅遊會更差，建議政府應該規畫國民旅遊的獎勵措施，當時提出的是2千到2500萬元的獎勵方案，希望能獎勵國人多多旅遊。

不過，他認為以今年下半年的觀光看來，景氣會更差，陸客來得更少，他覺得交通部如光獎勵2500恐怕還是不夠 ，建議力度應再加強，也就是說要加碼獎勵才對。

●高雄市近三年觀光人次及產值

104年806萬人次，產值約468億元。

105年751萬人次，產值約417億元。

106年754萬人次，產值約399億元。