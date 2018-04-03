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台南未受地震景氣影響 觀光人口還微幅成長

2018-04-03 09:11聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市近期的觀光情況並未受到太大影響，業者表示，由於台南原本陸客就不多，受陸客影響不大，但是大環境的不景氣，多少都會影響到國內旅行的人次與消費金額，需要開發更多的客源。

台南市觀光局旅遊服務科科長陳崇彝表示，目前從觀光的人次與旅宿住房的情況來看，都沒有下滑的情況，而以近三年春節期間台南的旅遊人次來看，一０六年成長幅度大，今年看來趨緩，比起去年只有微幅成長，但主要是今年年初的春節假期，接著就是開學，影響到出遊的人潮。

台南晶英酒店也表示，預計春假連續假期，住房率應可達到百分百，旅客人潮並未消退。

台南市旅行公會理事長蘇榮堯表示，台南市受陸客影響不大，近期的旅行並沒有下滑太多，但古蹟門票收入可能會受到陸客減少的影響。

文化局古蹟營運科科長陳志明則表示，台南市各古蹟的陸客確實大輻減少，但以整體來看，去年較前年的古蹟入園人次成長二十萬，古蹟營運收入也增加百分之八．九，主要是國旅的人數有補上來。

台南市觀光導遊協會理事長李航表示，台南受影響的程度在各縣市中應該是小的，因為散客及國旅遊客多，但近期觀光點的業者反應提袋率不高，也就是遊客買的少，以小吃為主，平均的花費應該有下降，而這應該是受到大環境不景氣的影響。

業者及觀光局表示，由於春假是旅遊旺季，目前暫不會推優惠，可能會等到春假之後的淡季再推，而政府如果要給相關的補助，促進旅遊，當然樂見其成。

李航表示，過去的補助對旅遊業者來說風險比較大，因為是事後才申請，而且不知道何時補助會用完，遊客都會認為有補貼，收費上自然要減免，等於業者要先墊款，萬一補助用光，等於業者要自行吸收，所以多數是特定的業者才會操作，不過無論如何補助，對觀光都會有幫助。

台南春節假期觀光人數

105年579萬6769人

106年680萬5053人

107年686萬6476人

日本女星長澤雅美二度代言台灣觀光，曾到在台南拍片。圖／報系資料照
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台南中西區的蝸牛巷吸引許多觀光客拍照打卡 。圖／報系資料照
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陸客古蹟春節觀光
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