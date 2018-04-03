旅客雪崩 墾丁清明訂房 未恢復榮景

墾丁春天音樂季每年都吸引數萬遊客，當地觀光旅宿業者期待今年的活動，能讓墾丁的春燕回來。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據墾丁國家公園管理處統計，一○四年到墾丁的遊客為八○八萬人次，隔年降到五八三萬人次，去年僅剩四三七萬人次，呈「雪崩式」下滑；這波清明連假訂房，與往年高峰相比仍有距離。

過去農曆春節，墾丁福華、凱撒、夏都等飯店一個月前就滿訂，但今年即使最熱門的年初一、二，年前平均訂房僅成七多，業者體會寒冬來了，打破廿年來春節期間不打折的「默契」，爭相以八或九折優惠價吸客；春節以外的平日房價，更下殺到三折。

屏東縣觀光協會理事長郭子義表示，這兩年陸客減了不少，但過去陸客團遊墾丁，住宿消費的不多，精準的說法是「陸客減對墾丁有影響，但程度絕沒像外界所說」。

墾丁觀光人數下滑，除了陸客銳減外，去年以來，墾丁還面臨「滷味事件」等負評事件連環爆，外界不斷把「墾丁化」擴大解讀，去年底至今年初，至少四家旅宿業停業，這些都讓墾丁觀光面臨前所未有的考驗。郭子義也說，趁這個機會讓墾丁的旅遊品質再提升，未必不是好事。

面對清明連續假期，墾丁福華飯店總經理張積光表示，這次清明連續假期飯店訂房率相當好，春吶三天期間都已客滿，最後一天也超過六成，負評風波似有緩和，外國遊客也有增加，做出「市場區隔」相當重要。