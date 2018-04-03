拉人潮 觀光區轉型 要給釣竿

2018-04-03 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



根據觀光局調查，觀光客旅遊地點集中在雙北，其次是南投，故宮是雙北熱門景點之一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為了振興南部觀光，交通部長賀陳旦昨宣布要補助國人到南部旅遊。世新大學觀光系副教授陳家瑜建議，政府應思考旅客不去中南部旅行，到底是價格問題還是價值問題，推廣觀光不能只是給魚，也應該給釣竿。

陳家瑜也提到，中南部許多經典的觀光旅遊區，像是墾丁，也應該要轉型，比如說包裝成生態海灣、或者引進更多國際性旅館品牌，打造新的觀光定位。

外界也有聲音，去年來台旅次持續破千萬大關，且還創新高，但國內觀光業卻一直喊景氣蕭條，究竟千萬旅客哪去了？中華大學運輸科技及物流管理系副教授林祥生說，國內觀光產業是平日、假日分配不均的問題，平日觀光容量過剩，假日又供不應求。

陳家瑜也說，整體旅客確實沒減少，但過去陸客常有環島行程、也會去一些非經典行程，因而讓許多非傳統旅遊地區能雨露均霑，現在陸客下滑，使得這些地區的觀光產業被「打回原形」。

至於這次南部觀光補助，林祥生說，暑假本來就是觀光旺季，如果想要振興觀光產業，應選在國旅淡季，甚至淡季中的平日，才能幫助到在地觀光旅遊業者，若旅遊旺季還增加補助，恐會讓觀光業者無法消化。

陳家瑜說，政府推出的振興補助方案都應用在特殊緊急狀況、提早恢復觀光市場的作用，像是花蓮地震或者是二○一六年下半年因為陸客下滑所引起的觀光業蕭條等，但中南部近期沒有什麼事件發生，這樣的補助師出無名，恐怕會讓消費者誤以為去中南部旅遊就是低價產品，未來若沒補助，價格提升了，消費者是否還埋單？