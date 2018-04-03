親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
振興國旅救觀光
藍綠各黨拚選戰
陳慶士論文造假
政治
軍事
綜合
合陽天擎

拉人潮 觀光區轉型 要給釣竿

2018-04-03 00:09聯合報 記者董俞佳／台北報導

根據觀光局調查，觀光客旅遊地點集中在雙北，其次是南投，故宮是雙北熱門景點之一。 ...
根據觀光局調查，觀光客旅遊地點集中在雙北，其次是南投，故宮是雙北熱門景點之一。 圖／聯合報系資料照片
分享

為了振興南部觀光，交通部長賀陳旦昨宣布要補助國人到南部旅遊。世新大學觀光系副教授陳家瑜建議，政府應思考旅客不去中南部旅行，到底是價格問題還是價值問題，推廣觀光不能只是給魚，也應該給釣竿。

陳家瑜也提到，中南部許多經典的觀光旅遊區，像是墾丁，也應該要轉型，比如說包裝成生態海灣、或者引進更多國際性旅館品牌，打造新的觀光定位。

外界也有聲音，去年來台旅次持續破千萬大關，且還創新高，但國內觀光業卻一直喊景氣蕭條，究竟千萬旅客哪去了？中華大學運輸科技及物流管理系副教授林祥生說，國內觀光產業是平日、假日分配不均的問題，平日觀光容量過剩，假日又供不應求。

陳家瑜也說，整體旅客確實沒減少，但過去陸客常有環島行程、也會去一些非經典行程，因而讓許多非傳統旅遊地區能雨露均霑，現在陸客下滑，使得這些地區的觀光產業被「打回原形」。

至於這次南部觀光補助，林祥生說，暑假本來就是觀光旺季，如果想要振興觀光產業，應選在國旅淡季，甚至淡季中的平日，才能幫助到在地觀光旅遊業者，若旅遊旺季還增加補助，恐會讓觀光業者無法消化。

陳家瑜說，政府推出的振興補助方案都應用在特殊緊急狀況、提早恢復觀光市場的作用，像是花蓮地震或者是二○一六年下半年因為陸客下滑所引起的觀光業蕭條等，但中南部近期沒有什麼事件發生，這樣的補助師出無名，恐怕會讓消費者誤以為去中南部旅遊就是低價產品，未來若沒補助，價格提升了，消費者是否還埋單？

陸客墾丁
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

振興國旅 強打南台灣 6月起推住宿優惠

2018-04-02 23:34

救觀光 全台旅次版圖 南消北長

2018-04-03 00:00

選舉年 政府拚觀光 還要拚內需

2018-04-03 00:16

車票又變難買… 花蓮旅客回籠了

2018-04-03 00:14

春燕沒來 高雄這家飯店 改養護中心

2018-04-03 00:06

旅客雪崩 墾丁清明訂房 未恢復榮景

2018-04-03 00:03

觀光局調查 去年屏東外國觀光客衰退3成3

2018-04-02 22:47

熱門文章

諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

2018-04-02 11:26

台灣人創的Garmin為了台灣列國家而道歉 他嘆：何其諷刺

2018-04-02 13:51

直升機重摔被爆料 朱學恒：鬥爭不要這麼醜惡

2018-04-02 08:02

洪耀福指民進黨是務實主義 孫大千：與投機一線之隔

2018-04-02 08:11

黃國昌：不付錢的才真浪費電 外長官邸月電費破3萬

2018-04-02 14:28

禁台生任職中國銀行 蔡正元：陸委會榮登第一號愚人

2018-04-02 10:12

空汙嚴重老外窩家裡開空氣清淨機 哀嚎：別來台灣

2018-04-02 08:52

馬英九拍板基隆港軍港遷移 3日動土沒人邀他

2018-04-02 20:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top