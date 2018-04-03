救觀光 全台旅次版圖 南消北長

2018-04-03 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



陸客銳減，墾丁觀光人數下滑。圖為每年墾丁春天音樂季吸引數萬遊客。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

交通部長賀陳旦昨宣布將針對南高屏澎推出振興觀光措施。為何是這四縣市？根據觀光局調查，四縣市近三年旅遊人次的全國占比都縮水，且去年整體來台旅次雖破千萬，但四縣市的年旅次卻負成長。台灣觀光旅遊發展協會說，對振興南台灣旅遊方案充滿期待，表示「政府願帶動，業者也願意配合。」

根據觀光局來台旅客消費及動向調查，來台觀光客旅遊地點集中在雙北，其次是南投，南台灣及東台灣的來台旅次衰退。前年屏東國際客年成長率跌兩成、高雄跌一成七、澎湖縣慘跌六成三；去年屏東年成長率再跌三成三、高雄跌二成六，台南市和澎湖縣也都有一成多的跌幅。

這四縣除了國際客減少，未享受到千萬旅客來台的榮景；有旅遊業者還說，自由行陸客有近百分之七十、八十都停留北部。偏偏去年整體國旅人次又出現五年來的首次衰退，無不對這些縣市雪上加霜。

台灣觀光旅遊發展協會說，花蓮振興旅遊方案效果極佳，今年三、四月花蓮飯店業績，甚至比去年同期還微幅成長，旅遊業對振興南台灣旅遊方案充滿期待。協會副理事長顏靜華表示，南部的高雄、屏東亮點不足，也沒有像宜蘭的大型活動吸客，若政府願投資回饋，補助一人五百元，周邊效益可能有二、三千元的消費，翻轉現況。以花蓮為例，五百元的補助就是一股活水。

至於有學者認為振興措施應選在旅遊淡季，協會秘書長田修一說，中北部民眾到南部因交通費高，旅遊旺季也不一定到高屏，像去年暑假墾丁觀光業績就很慘。