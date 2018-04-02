振興國旅 強打南台灣 6月起推住宿優惠

2018-04-02 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



鎖定台南、高雄、屏東、澎湖

陸客人數減少，儘管去年整體來台旅次仍破千萬，但國旅人次卻出現近五年的首度下滑，加上不少國際客多集中在中北部，且近來南台灣觀光負面消息頻傳，交通部長賀陳旦昨宣布將擴大振興觀光對象，針對台南、高雄、屏東、澎湖推出住宿優惠補貼，五月下旬提方案。觀光局補充說，預計六月推出配套及優惠措施，暑假還會舉辦首屆仲夏節。

賀陳旦還說，去年來台旅次雖創歷史新高，「其實有點意外」，觀光局大概「能用的招數都已經用了」，坦言今年台灣觀光市場「有一場硬仗要打」。

除了觀光局全力拚觀光，協助振興南部觀光，客委會也針對「浪漫台三線」行銷中部美麗山景。

花蓮補助五百元 逾萬人申請

花蓮大地震重創當地觀光，觀光局日前祭出「三三五五」補助方案，平日兩人或假日三人以上在花蓮住宿兩晚，補助五百元，已有超過一萬人申請。賀陳旦昨表示，將和旅宿業者合作，補助國人也到南部旅遊。

是否比照花蓮補助住宿五百元？賀陳旦說，會參考東部補助作法，但金額及時間長短未定，預計五月下旬公布方案，主要會由業者提供作法、交通部提供誘因。

觀光局目前評估認為，花蓮的「三三五五」補助方案為拯救燃眉之急，提振南台灣旅遊是中長期政策，傾向鼓勵業者推出優惠，可能不會完全比照花蓮的補助。

不分散團客 套票精神推優惠

觀光局局長周永暉說，促進南台灣國旅的基本精神與花蓮一樣，不會分團客、散客，應是跟旅行社及旅宿業以「套票」精神推優惠，至於實施細節涉及費用預算，還要再討論。目前考慮分流優惠措施，六月啟動熱身、暑假舉行首屆仲夏節，九月淡季推其他優惠。

南部觀光衰退，交通部宣布將針對台南、高雄、屏東和澎湖四縣市推振興觀光措施，圖為墾丁景點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

墾丁來客數下滑 補助救數字

觀光局官員說，近來墾丁受負面新聞影響，讓國人認為吃、住都有問題，來客數下滑；高雄的景點也需要新話題；澎湖夏季雖依然熱門，但希望推全年度都熱鬧的海灣旅遊。但補貼措施不可能全由政府投入，要結合業者力量端出相對的牛肉，把旅客帶進來。

南部熱帶風情 較易做出賣點

賀陳旦說，促進國旅有助地方繁榮建設，像花蓮旅遊振興方案對當地很有幫助，交通部應思考「不是只在不幸事件發生後」或局限東部地區，因而針對有熱帶風情的南部推出補助方案。