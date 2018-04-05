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清明連假 墾丁人氣回溫 新竹幻象衝場

2018-04-05 01:23聯合報 記者潘欣中張雅婷／連線報導

南灣「泡泡音樂節」打頭陣 墾丁春天音樂季昨天登場，由南灣遊憩區的「泡泡音樂節」打...
南灣「泡泡音樂節」打頭陣 墾丁春天音樂季昨天登場，由南灣遊憩區的「泡泡音樂節」打頭陣，比基尼辣妹熱力四射。 記者潘欣中／攝影
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屏東墾丁春天音樂季昨登場，由南灣的「泡泡音樂節」打頭陣，警方估計首日湧入五萬人，墾丁飯店多滿房、民宿約八成，在觀光低迷之際，終於見到久違的住房熱，業者形容「像打了一劑強心針」。

今年墾丁春天音樂季，昨起兩天有墾丁南灣遊憩區「泡泡趴音樂節」，五至七日滿州鄉小墾丁度假村「春天吶喊」，六、七日夏都沙灘酒店「夏都春宴」，另小灣和南灣沙灘也有免費迷你音樂會。

「泡泡音樂節」暌違兩年再回墾丁，主辦單位打出「地表最強主題音樂派對」口號，參考泰國潑水節概念，在舞台和包廂區設強力水槍，用水柱噴起漫天飛舞的泡泡，還有比基尼泡泡摔角大賽，氣氛High到最高點。

「悶了好久，終於看到春燕了！」墾丁飯店吳姓業者說，春天音樂季連續兩年碰上短假期，且只有春吶和夏都春宴兩個場次，遊客數大跌，這次清明連假各飯店四至六日多滿房，民宿住房約八成，不輸春節連假。南灣民宿業者陳晃明笑說，連三天滿房。

新竹兒藝節昨天開幕，設施結合陸、海、空成特色。 記者張雅婷／攝影
新竹兒藝節昨天開幕，設施結合陸、海、空成特色。 記者張雅婷／攝影
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另新竹市兒童藝術節「風的運動場」昨在香山區水資源公園開幕，因鄰近空軍新竹基地，每天都能看到幻象2000低空衝場演練，機腹彩繪清晰可見，小朋友高喊像是「幾乎可以摸到飛機」 。新竹市府首度與啟德重機合作推出一百卅噸及三百噸升降機，將民眾抬升至十五公尺高空，俯瞰香山海岸，感受戰機衝場的震撼。

墾丁夏都民宿
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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