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兒童連假來智崴i-Ride 帶你「飛越高雄」

2018-04-04 19:46聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄智崴集團總部的i-Ride體驗中心，今天起到4月8日免費招待4到12歲兒童入場體驗，以騰空飛越的視角，欣賞大高雄美景，首日開放即預約滿檔，享受不一樣的體感科技飛行快感。

i-Ride體驗中心佔地約200坪，原本只是飛行劇院的研測中心，去年11月開幕後，化身為亞洲新灣區新觀光景點，吸引不少海內外人士一探體感科技飛行的奧祕。

適逢兒童節連假，智崴集團昨起到4月8日以預約方式免費招待4到12歲的孩童入場體驗，遊客搭乘飛行模擬器，跟著長達6分鐘的「飛越高雄」影片翱遊高雄港、駁二特區、佛陀紀念館、月世界惡地形等美景，盡入眼簾，拜體感科技之賜，行經之處彷彿感受到和風拂過身旁。

智崴集團推廣業務經理郭怡君說，高雄義大遊樂世界「飛越台灣」設施，是智崴第一代產品，之後智崴的產品輸出到美國、加拿大、德國及西班牙等國飛行劇院，軟硬體及數位內容堪稱是亞洲之最，可說是「從國外紅回台灣」。

「新一代的球型螢幕仿眼球視角播映，更讓遊客不必再戴3D眼鏡」，郭怡君說，其實台灣即有能力製作高質的飛行劇院，民眾不必再花大筆旅費遠赴迪士尼或環球影城才能觀賞。

「飛越高雄」影片，平日全票380元，高雄市民回饋票280元，兒童節連假期間，1名大人含2名小孩免費，活動期間加購50元還加映一場「飛越全世界」。

智崴集團i-Ride體驗中心，兒童節免費開放給兒童體驗，騰空飛越，鳥瞰高雄美景。...
智崴集團i-Ride體驗中心，兒童節免費開放給兒童體驗，騰空飛越，鳥瞰高雄美景。記者王昭月／翻攝
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智崴集團i-Ride體驗中心，兒童節免費開放給兒童體驗。記者王昭月／攝影
智崴集團i-Ride體驗中心，兒童節免費開放給兒童體驗。記者王昭月／攝影
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