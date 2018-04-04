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兒童節連假何處去 快來城南看戲玩手作

2018-04-04 12:13中央社 台北4日電

中華文化總會與台北市政府主辦「2018城南有意思」系列活動，1日起正式開跑。 中...
中華文化總會與台北市政府主辦「2018城南有意思」系列活動，1日起正式開跑。 中央社
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為歡慶兒童節，台灣藝術教育館與中華文化總會合辦城南有意思活動，安排兒童戲劇節目、創藝小畫冊等手作體驗，並提供城南散步路線， 邀親子探訪城南的不同面貌。

教育部今天發布新聞稿表示，為歡慶兒童節，台灣藝術教育館與中華文化總會合作辦理2018城南有意思活動，串連藝教館與城南周邊場館和店家，安排兒童戲劇節目、手作體驗攤位、晒書市集、星空電影院等各式活動。

教育部指出，文化總會邀蘋果劇團於南海劇場在4日推出「糖果森林歷險記」、5日推出「宇宙星球歷險記」等兒童戲劇節目演出，以童趣又活潑的劇碼吸引大小朋友觀賞，考量現場索票已額滿，主辦單位將在台北當代工藝設計分館外部廣場（南海劇場對面）設電子螢幕同步轉播，讓更多民眾一同觀賞。

除了劇場表演外，主辦單位也串連城南當地多個景點，製作城南散散步地圖，民眾可循著文資、劇場、文青、親子等4條散步路線，漫遊二二八國家紀念館、植物園和粿仔店福德宮、紙風車劇團、牯嶺街、歷史博物館等多個特色景點，走進城南歷史，探訪城南的不同面貌。

教育部表示，8日活動最終日將於南海學園舉辦「城南Wonderful」，藉由熱鬧活潑的音樂演出，喚起居民對老城南的在地記憶，現場還會有各具特色的手作工作坊，如藝教館的DIY創藝小畫冊攤位等，邀親子一起體驗手作。

五天連假到來，經濟部響應中華文化總會「2018城南有意思」系列活動，在孫運璿科技...
五天連假到來，經濟部響應中華文化總會「2018城南有意思」系列活動，在孫運璿科技·人文紀念館打造「金犬旺來 科基有意思」特展。 圖／工研院提供
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喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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