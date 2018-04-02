新竹兒藝節4月4日登場 遊玩攻略看這裡

2018-04-02 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2018新竹市兒童藝術節「風的運動場」今天開放搶先玩體驗，新竹市長林智堅帶著近800位大小朋友，一同體驗7大原創遊具，小朋友玩得不亦樂乎。今年新竹兒藝節特色結合陸海空3大元素，包含以香山濕地為主題，打造香山濕地最有名的「招潮蟹」主舞台、張著大嘴的彩色彈塗魚「搖擺大花跳」、能遠眺香山濕地海景的「吹吹九降風」，成為新竹專屬特色。

「兒童藝術節－風的運動場」今年4月4日至4月8日每天上午10時至下午5時，在香山區水資源公園（彩虹路99號旁）盛大登場，結合香山濕地特色規劃7大遊具，並編制獨特的兒童歌舞劇「飛天國外傳之藍白大對抗」，展現原創獨特精神，讓大小朋友盡情冒險探索與觀賞遊玩。

「風的運動場」今天開放試玩體驗，記者親自走訪一趟後，建議民眾到會場後，可以先排隊搭「吹吹九降風」遠眺海景外，也能在半空中鳥瞰會場設施，接著家長可以先帶小朋友前往「漫步雲端2.0」，在搖晃的大網子上與孩子一同攀爬前進，享受攻頂的喜悅。接著到「招潮蟹」主舞台先欣賞表演喘口氣，再前往掛滿彩球的「搖擺大花跳」，帶孩子感受ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄜ的彈跳感。

「迎風追逐」讓親子一同手牽手，走過彩色的平衡木後，進入大型瑜伽球，讓親子在彩色的瑜伽球中盡情翻滾，「獨步風林」則是兩座能穿越公園水池的擺盪行走空間，適合親子一同走跳；會場中也有適合嬰兒及小小孩的「沙坑跑跳」、「林間推拉車」，除了可以玩沙，還有推拉車讓親子同樂。