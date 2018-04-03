【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

清明連假有5天，大家想好要怎麼度過了嗎？圖為台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，市民到場野餐。 本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 迎接清明、兒童節到來，許多業者推出了期間優惠，以下整理了優惠資訊，陪伴大家一起度過歡樂的5天假期。

1.凡12歲（含）以下的小朋友，門票每位$250。

2.凡13歲（含）以上戶籍地為花蓮或身分字號U開頭的鄉親，門票$250/位。

1.花蓮地區12歲（含）以下戶籍地為花蓮或身分證字號U開頭的兒童免費入園。

4月為兒童主題月，3到12歲兒童若搭乘指定遊具，每搭一次可獲得刮刮卡一張

5天連假期間，16歲以下孩童入園門票只要99元，但至少須有一名成人購票陪同入場。

4月4日-4月8日兒童節連假，不分成人或兒童，全民同樂價499元，除了玩設施外，還有大型魔術表演外，期間每天都有夜間營運，而且天天放煙火，精彩可期。

記得購票時出示身分證、健保卡、戶口名簿影本等可證明文件。

小人國舉辦制服趴，國小學童穿著學校制服、運動服至小人國主題樂園現場購票享樂園門票特價399元。

北市兒童節活動

貓空纜車 ➨全國國小以下學童，不限次數免費搭乘。

時間：4月1日、4月4日-4月8日

全國國小以下學童，不限次數免費搭乘。

國小以下兒童持數位學生證感應貓纜車站閘門，憑學生證、健保卡等身分證件兌換「免費搭乘券」，或持「2018兒童月摺頁」實體印刷正本，給貓纜車站人員蓋站戳後，就可以兌換「免費搭乘券」，當日不限次數免費搭乘。

兒童新樂園 ➨兒童只要持2018兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡

時間：4月1日、4月4日-4月8日

兒童只要持2018兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡，4月1日還有4月4日到8日就能免費入園，1位陪同家長也能享有免費入園優惠。

台北兒童新樂園。本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

台北自來水園區

➨國小以下兒童免費入園。

時間：4月3日-4月8日

國小以下兒童免費入園。

全國國小以下兒童持身份證明可以免費入園，陪同家長能享1位免費入園（不含親子水體驗教育區）。

郵政博物館

➨國小兒童持2018兒童月摺頁免費。

時間：4月1日-4月29日

國小兒童持2018兒童月摺頁（限實體印刷版）及一位陪同大人，能享免費優惠。

新北河濱免費騎童車

➨小朋友可免費租借滑步車、3號及6號童車。

時間：4月4日

兒童節當日，新北市所屬的15個河濱自行車租借站都提供免費租借滑步車及3、6號童車活動。

新北歡樂CAR遊樂園親子系列活動

時間：4月4日至8日

三重幸福水漾公園，舉辦「新北歡樂CAR遊樂園親子系列活動」，除超吸晴的冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園等遊樂區外，更首創300公分高的馬卡龍色系大風車地景，提供民眾拍照及吃喝玩樂好去處。

海科館兒童節「海洋童樂趴」

時間：107年4月4日至107年4月8日

迎接兒童節到來，海科館準備多元精彩的活動，深受小朋友歡迎的MOMO家族見面會，並邀請多個表演團體帶來精彩表演，還有鯊魚好朋友、實境解謎、漁村手作、海洋市集等特別活動，帶來歡樂美好的假期時光。

迎接兒童節到來，海科館準備多元精彩的活動。 圖片來源／ 國立海洋科技博物館 分享 facebook

新竹 2018兒童藝術節－風的運動場

時間：4月4日-4月8日，每天10:00~17:00

新竹市「2018兒童藝術節－風的運動場」將於連假期間登場，七大原創遊具「迎風追逐」、「搖擺大花跳」等，讓孩子能攀爬、跳躍、冒險。

去年首創的大型繩網攀爬遊具「漫步雲端」深受民眾喜愛，今年「漫步雲端2.0」將規劃更深、更高的路徑與空間，讓小朋友爬得更高、跳得更盡興，在搖晃動感中體驗新竹風的魅力。

年紀較小的孩子也有設置親子區，遊具包含「林間推拉車」、「沙坑跑跳區」，在樹林間設置30公尺軌道及迷你推拉車，由家長以繩索拉至另一方，即使是小小朋友，也享受穿越樹林的樂趣。

國立自然科學博物館 免門票

➨12歲以下兒童免門票(不含收費特展)。

4月4日兒童節當日持健保卡或相關身分證明文件，優惠如下：

1.該館展示場(不含收費特展)、科學中心、植物園，12歲以下兒童免門票。

2.該館所屬921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰 谷鳥園生態園區，12歲以下兒童免門票。

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國立自然科學博物館兒童節門票免費。 圖擷自 國立自然科學博物館NMNS TW 分享 facebook

台南 十鼓仁糖文創園區

➨12歲以下孩童，兒童節當天持健保卡認證免費。

凡12歲以下兒童（含12歲，需有大人陪同），在4/4兒童節當天持健保卡認證，就可免購入園門票。星光門票價格200元、學生票300元起。

園區裡有溜滑梯、球池、天車體驗、甜蜜之丘大草原、透明攀岩競技牆、射箭、擊鼓體驗、竹筏撐篙、天堂上的鞦韆等設施，除了天堂鞦韆(50元)，糖晶落體(100元)，其餘一票玩到底。

台南 虎頭埤風景區

➨兒童節當天優惠12歲以下兒童免費入園。

4月4日兒童節當天優惠12歲以下兒童免費入園，4月5日至8日則優惠兒童憑入園票根免費兌換付費型的體驗活動一次。

清明連假推出「虎頭埤童樂會」，提供竹製投壺、吊酒瓶、套圈圈、跳格子等多項童玩免費體驗，還可以當個活力小勇士體驗射箭與棒球九宮格，配合兒童節特別為推出可愛造型「兒童餐」。

另外虎頭埤也推出「兒童節一泊二食」方案，4月1日前預訂，即可享4月3日至8日期間雙人套票，每人只要750元，內含入園門票、湖畔活動中心住宿、精緻早餐及午餐各乙客、腳踏船乙次、活力小勇士之射箭及棒球九宮格免費體驗乙次，兒童餐單點一份150元，詳細活動內容請見虎頭埤風景區官網，相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所（06）590-1325。

虎頭埤風景區清明連假推出古早童玩活動，兒童節當天12歲以下免費入場。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南 走馬瀨農場

➨連假期間12歲以下小朋友享免費入場。

走馬瀨農場從4月4日至8日推出「童遊走馬瀨」活動，12歲以下小朋友享免費入場，除門票優惠以外，今年還推出買2人送2人住宿優惠專案，4人房只要輕鬆以2人房價格，就可優雅入住，喜愛露營的遊客也有優惠專案，前100名登記營位成功者，就可獲贈農場紀念野餐墊1份，送完為止。

台南走馬瀨農場清明連假12歲以下享免費入園，住宿也有優惠，圖為農場巨型木馬玩偶。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

高雄五大景點

➨12歲以下小朋友享免費入場。

時間：4月3日至4月8日

高雄五個觀光收費景點包括崗山之眼、寶來花賞溫泉、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及壽山動物園，都推出12歲以下兒童免費好康優惠。

4月4日兒童節當天在壽山動物園有美洲野牛主題活動。圖／高雄市觀光局提供 分享 facebook

宜蘭傳藝中心

➨4日、5日，兒童憑證件免費入園。

時間：4月4日至4月8日

國立傳統藝術中心宜蘭園區4日及5兩天，兒童憑證件免費入園，票口會發放闖關單給小朋友，每道關卡是各店家的趣味體驗，闖關成功後上傳家庭合照到FB，獲限量禮品。

宜蘭中興文創園區

➨兒童節5點半前免費。

宜蘭中興文創園區有全台最大紙迷宮，兒童節上午10點到下午5點半免費開放。

太平山園區

➨連假期間12歲以下兒童免費。

4日至8日到太平山國家森林遊樂區歡迎12歲以下兒童免費進園。

台東知本森林遊樂區、初鹿牧場

➨連假期間12歲以下兒童免費。

時間：4月4日至4月8日

鼓勵親子同遊國家森林遊樂區，體驗大自然之美與生態奧妙，推出「兒童節優惠方案」，12歲以下孩童4日至8日免費暢遊知本森林遊樂區。

連假期間，每天下午2時至4時，在知本森林遊樂區遊客服務中心有免費自然素材DIY，對不同年齡層兒童規畫竹蜻蜓、陀螺、小花風車、艾絨驅蚊條等DIY，採現場報名，名額有限。台東初鹿牧場在兒童節連假一樣開放12歲（含）以下兒童免費入園，台東縣民憑身分證可享優惠票價入園。