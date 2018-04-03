【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略
迎接清明、兒童節到來，許多業者推出了期間優惠，以下整理了優惠資訊，陪伴大家一起度過歡樂的5天假期。
六福村主題遊樂園➨12歲以下兒童免費
時間：4月4日-4月8日
六福村推出《舉國童慶》活動，連假期間兒童免費，全民同享499元入元優惠，讓全台小朋友們免費暢玩，爸媽也能同享優惠！
小人國主題樂園
時間：4月4日-4月8日
小人國舉辦制服趴，國小學童穿著學校制服、運動服至小人國主題樂園現場購票享樂園門票特價399元。
劍湖山世界
時間：4月4日-4月8日
劍湖山世界連假期間推出「身分證對對碰」活動，全票原價899元，4月4日-4月8日只要身分證有4.5.6即可享優惠
對中3個數字只要99元
對中2個數字只要199元
對中1個數字只要299元
(重複號碼不列入計算)
記得購票時出示身分證、健保卡、戶口名簿影本等可證明文件。
九族文化村
園區推出「2018紫戀薰衣草」活動，4月15日前賞花、樂園、纜車、文化體驗一次滿足，一票到底只要650元（原價850元），纜車當日能不限次數搭乘，3到6歲門票只要420元。
麗寶樂園
時間：4月4日-4月8日
4月4日-4月8日兒童節連假，不分成人或兒童，全民同樂價499元，除了玩設施外，還有大型魔術表演外，期間每天都有夜間營運，而且天天放煙火，精彩可期。
義大遊樂世界
時間：4月4日-4月8日
5天連假期間，16歲以下孩童入園門票只要99元，但至少須有一名成人購票陪同入場。
4月為兒童主題月，3到12歲兒童若搭乘指定遊具，每搭一次可獲得刮刮卡一張
花蓮海洋公園➨花蓮地區12歲以下、身分證字號U開頭的兒童免費
時間：4月4日-4月8日
【花蓮地區】
1.花蓮地區12歲（含）以下戶籍地為花蓮或身分證字號U開頭的兒童免費入園。
2.凡13歲（含）以上戶籍地為花蓮或身分字號U開頭的鄉親，門票$250/位。
【外縣市地區】
1.凡12歲（含）以下的小朋友，門票每位$250。
2.每位成人可帶2名兒童入園（大人依身分別購票）。
3.小朋友憑健保卡或戶口名簿購票。
（以上活動不得與其他優惠併用。）
北市兒童節活動
貓空纜車➨全國國小以下學童，不限次數免費搭乘。
時間：4月1日、4月4日-4月8日
全國國小以下學童，不限次數免費搭乘。
國小以下兒童持數位學生證感應貓纜車站閘門，憑學生證、健保卡等身分證件兌換「免費搭乘券」，或持「2018兒童月摺頁」實體印刷正本，給貓纜車站人員蓋站戳後，就可以兌換「免費搭乘券」，當日不限次數免費搭乘。
兒童新樂園➨兒童只要持2018兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡
時間：4月1日、4月4日-4月8日
兒童只要持2018兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡，4月1日還有4月4日到8日就能免費入園，1位陪同家長也能享有免費入園優惠。
台北自來水園區➨國小以下兒童免費入園。
時間：4月3日-4月8日
國小以下兒童免費入園。
全國國小以下兒童持身份證明可以免費入園，陪同家長能享1位免費入園（不含親子水體驗教育區）。
郵政博物館➨國小兒童持2018兒童月摺頁免費。
時間：4月1日-4月29日
國小兒童持2018兒童月摺頁（限實體印刷版）及一位陪同大人，能享免費優惠。
新北河濱免費騎童車➨小朋友可免費租借滑步車、3號及6號童車。
時間：4月4日
兒童節當日，新北市所屬的15個河濱自行車租借站都提供免費租借滑步車及3、6號童車活動。
新北歡樂CAR遊樂園親子系列活動
時間：4月4日至8日
三重幸福水漾公園，舉辦「新北歡樂CAR遊樂園親子系列活動」，除超吸晴的冒險小汽車賽道、氣墊遊樂園等遊樂區外，更首創300公分高的馬卡龍色系大風車地景，提供民眾拍照及吃喝玩樂好去處。
海科館兒童節「海洋童樂趴」
時間：107年4月4日至107年4月8日
迎接兒童節到來，海科館準備多元精彩的活動，深受小朋友歡迎的MOMO家族見面會，並邀請多個表演團體帶來精彩表演，還有鯊魚好朋友、實境解謎、漁村手作、海洋市集等特別活動，帶來歡樂美好的假期時光。
新竹 2018兒童藝術節－風的運動場
時間：4月4日-4月8日，每天10:00~17:00
新竹市「2018兒童藝術節－風的運動場」將於連假期間登場，七大原創遊具「迎風追逐」、「搖擺大花跳」等，讓孩子能攀爬、跳躍、冒險。
去年首創的大型繩網攀爬遊具「漫步雲端」深受民眾喜愛，今年「漫步雲端2.0」將規劃更深、更高的路徑與空間，讓小朋友爬得更高、跳得更盡興，在搖晃動感中體驗新竹風的魅力。
年紀較小的孩子也有設置親子區，遊具包含「林間推拉車」、「沙坑跑跳區」，在樹林間設置30公尺軌道及迷你推拉車，由家長以繩索拉至另一方，即使是小小朋友，也享受穿越樹林的樂趣。
國立自然科學博物館 免門票➨12歲以下兒童免門票(不含收費特展)。
4月4日兒童節當日持健保卡或相關身分證明文件，優惠如下：
1.該館展示場(不含收費特展)、科學中心、植物園，12歲以下兒童免門票。
2.該館所屬921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰 谷鳥園生態園區，12歲以下兒童免門票。
台南 十鼓仁糖文創園區➨12歲以下孩童，兒童節當天持健保卡認證免費。
凡12歲以下兒童（含12歲，需有大人陪同），在4/4兒童節當天持健保卡認證，就可免購入園門票。星光門票價格200元、學生票300元起。
園區裡有溜滑梯、球池、天車體驗、甜蜜之丘大草原、透明攀岩競技牆、射箭、擊鼓體驗、竹筏撐篙、天堂上的鞦韆等設施，除了天堂鞦韆(50元)，糖晶落體(100元)，其餘一票玩到底。
台南 虎頭埤風景區➨兒童節當天優惠12歲以下兒童免費入園。
4月4日兒童節當天優惠12歲以下兒童免費入園，4月5日至8日則優惠兒童憑入園票根免費兌換付費型的體驗活動一次。
清明連假推出「虎頭埤童樂會」，提供竹製投壺、吊酒瓶、套圈圈、跳格子等多項童玩免費體驗，還可以當個活力小勇士體驗射箭與棒球九宮格，配合兒童節特別為推出可愛造型「兒童餐」。
另外虎頭埤也推出「兒童節一泊二食」方案，4月1日前預訂，即可享4月3日至8日期間雙人套票，每人只要750元，內含入園門票、湖畔活動中心住宿、精緻早餐及午餐各乙客、腳踏船乙次、活力小勇士之射箭及棒球九宮格免費體驗乙次，兒童餐單點一份150元，詳細活動內容請見虎頭埤風景區官網，相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所（06）590-1325。
台南 走馬瀨農場➨連假期間12歲以下小朋友享免費入場。
走馬瀨農場從4月4日至8日推出「童遊走馬瀨」活動，12歲以下小朋友享免費入場，除門票優惠以外，今年還推出買2人送2人住宿優惠專案，4人房只要輕鬆以2人房價格，就可優雅入住，喜愛露營的遊客也有優惠專案，前100名登記營位成功者，就可獲贈農場紀念野餐墊1份，送完為止。
高雄五大景點➨12歲以下小朋友享免費入場。
時間：4月3日至4月8日
高雄五個觀光收費景點包括崗山之眼、寶來花賞溫泉、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及壽山動物園，都推出12歲以下兒童免費好康優惠。
宜蘭傳藝中心➨4日、5日，兒童憑證件免費入園。
時間：4月4日至4月8日
國立傳統藝術中心宜蘭園區4日及5兩天，兒童憑證件免費入園，票口會發放闖關單給小朋友，每道關卡是各店家的趣味體驗，闖關成功後上傳家庭合照到FB，獲限量禮品。
宜蘭中興文創園區➨兒童節5點半前免費。
宜蘭中興文創園區有全台最大紙迷宮，兒童節上午10點到下午5點半免費開放。
太平山園區➨連假期間12歲以下兒童免費。
4日至8日到太平山國家森林遊樂區歡迎12歲以下兒童免費進園。
台東知本森林遊樂區、初鹿牧場➨連假期間12歲以下兒童免費。
時間：4月4日至4月8日
鼓勵親子同遊國家森林遊樂區，體驗大自然之美與生態奧妙，推出「兒童節優惠方案」，12歲以下孩童4日至8日免費暢遊知本森林遊樂區。
連假期間，每天下午2時至4時，在知本森林遊樂區遊客服務中心有免費自然素材DIY，對不同年齡層兒童規畫竹蜻蜓、陀螺、小花風車、艾絨驅蚊條等DIY，採現場報名，名額有限。台東初鹿牧場在兒童節連假一樣開放12歲（含）以下兒童免費入園，台東縣民憑身分證可享優惠票價入園。
統一超商
時間：4月4日至4月8日
openpoint 888點換「霜淇淋買一送一 優惠券」（限量1萬份 限同品項）。
萊爾富超商
憑4月4日兒童節當日消費發票，12歲以下兒童可免費獲得養樂多一瓶。
全家便利商店
時間：4月4日至4月8日
凡出示全家會員身分即可享指定咖啡買1送1。
全家酷繽沙牛奶糖新口味，原價60元，4月10日前嘗鮮價49元。
OK超商
時間：4月6日
大杯美式買5送3、大杯美式第2杯10元。
軟糖優惠好比寶可夢軟糖任選第2件58折、哈瑞寶明星總動員Q軟糖，會員價50元。
韓國文具品牌10X10與OKmart的店中店，於指定門市消費10X10商品滿199元，送現煮咖啡。
頂好超市
推出清明祭祖懶人包，4月18日前，針對拜拜必備的零食，今年首次推出跨品牌的零食組合包，任選3件109元；人氣飲料箱購優惠，任選3箱再打95折。同時，祭出每日限定優惠價，4月4日餅乾商品、4月5日飲料商品全面8折；4月6日、7日泡麵及冷凍水餃，全面75折。
CAPTAINLOBSTER龍蝦堡
即日起到4月30日間推出買1送1優惠，點加拿大龍蝦堡加價就可升級套餐任一系列，再送加拿大龍蝦堡M號一份。
豆府餐飲集團
時間：4月4日-4月8日 (5天) 活動時間內，消費者至門市點購韓式炸雞系列，即贈同商品兌換券乙張。
韓姜熙的小廚房
「醬味韓式炸雞定食」連假買一送一。
銅盤
4人同行再加送2人同行1人免費平日招待券。
涓豆腐
韓式炸雞系列， 買大送大、買小送小。
北村豆腐家
首爾韓式炸雞年糕(128元)。
韓斤麻浦
辣年糕炸雞(260元)。
天悅飯店
連假期間推出「小朋友只要一塊錢」的用餐優惠活動。飯店指出，3至12歲兒童可享自助午餐或晚餐優惠，只須付1元入內用餐，不過至少須有一名大人陪伴，若一名大人帶著一名小孩用餐，自助午餐僅771元、晚餐859元，午晚餐都是吃到飽為止。
台北東方文華酒店／文華Cafe
時間：4月4日到4月8日
午、晚間「饗‧吃‧吧」、「週末午間鮮‧吃‧吧」，推出充滿童趣的繽紛甜點吧，羅列超過10種精品級甜點，像是紅絲絨蛋糕、橙香起士棒棒糖、開心果櫻桃磅蛋糕、蘋果塔…等，色彩鮮豔且造型可愛，還有針對小朋友設計的DIY，可自行將鮮奶油擠上餅乾，趣味性十足。
台北文華東方酒店表示，「午間饗．吃．吧」每人1,580元起，晚間周一到四1,880元、周五到日1,980元起。「周末午間鮮‧吃‧吧」則每位1,980元起。若連假期間到館內用餐，加入台北文華東方酒店LINE或官方帳號，還可以抽午晚間「饗‧吃‧吧」8折優惠券。
基隆無車日免費搭車
為了減少空汙，基隆市政府創全台先例在春假期間推出「無車日」，4月3日起至8日共計6天，實施基隆無車日市公車免費搭乘，不限時段、次數，可免費搭乘各路線市公車，無須刷卡不用投幣。
可搭市公車到基隆最夯的潮境公園、海科館、碧砂漁港、和平島公園、外木山海岸、情人湖等地遊玩；海洋廣場也有童話藝術節，環基隆港有許多大型裝置藝術。
高雄兒童卡 大眾交通5折
設籍高雄市6歲以上未滿12歲的兒童，就能申請圖樣充滿童趣的「高雄兒童卡」，自兒童節持卡搭高捷、輕軌再享5折優惠，詳見高雄市政府說明。
金門打造彩繪公車
金門縣政府今年特別與卡通頻道商合作，以3部知名卡通「飛天小女警」、「探險活寳」、「BEN10」所彩繪而出的4部公車，是全金門首創的卡通公車，4月起兩個月穿梭在金門大、小道路。
愛金卡公司（icash2.0）優惠
4月8日前持指定icash2.0聯名卡至家樂福以icash2.0功能消費，單筆滿1,000元贈1萬點OPENPOINT。交通部分除原有電子票證優惠，6月30日前持卡搭乘捷運、台鐵天天贈OPENPOINT，高雄渡輪、宜花東指定公車贈5倍OPENPOINT。
留言