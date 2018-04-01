除草劑之害 宜蘭、北市開罰

荒野保護協會長期護蛙，發現除草劑濫用嚴重。 圖／荒野新竹分會提供 分享 facebook

宜蘭是全台最早訂定自治條例禁用除草劑的縣市，台北市隔年跟進；促成宜蘭搶頭香的，是一群受不了除草劑的媽媽，她們認養水圳、幫忙割草，讓宜蘭縣政府重新省思，迄今共開罰十七件。

雪隧通車後吸引不少台北人到宜蘭耕種養老，由於宜蘭規定私地草長不得超過六十公分，住宜蘭市的張媽媽每年都遇到地主猛噴除草劑，她和幾個鄰居受不了「汙染」出錢雇工幫地主割草。

三星鄉周姓媽媽的家裡養了幾隻流浪犬，經常被除草劑嚇得門窗緊閉，為避免再受禍害，決定認養住家後面的水圳，懇求「我幫你除草，拜託別再噴除草劑」。

宜蘭縣因此在二○一五年通過自治條例，但在條例尚未通過議會審查前，二○一三年縣府接獲檢舉，指宜蘭農田水利會小組長亂噴除草劑，決定先依水汙染防治法開罰三萬元，創下噴除草劑開罰先例。自治條例實施後，縣府共開罰十七件，罰金九萬五千元。

縣環保局表示，全縣除農牧、林業及養殖用地外，都禁噴除草劑，如果農地有三分之二地主同意，也可禁止使用。

台北市前年八月通過除草劑管理自治條例，至今只開罰一件。環保局水質科科長吳月蓉指出，某建設公司在南港整地為求方便，違規使用除草劑，採植物檢體檢驗含高濃度的除草劑，開罰五千元。

北市環保局表示，北市採源頭管制，除草劑只販售給具農民身分者，購買時要登記資料，只有農業區及保護區做為農業生產的土地可使用除草劑，其他區域嚴格禁用。