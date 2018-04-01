台灣濫用除草劑 我們都在慢性吸毒...

宜蘭農友周珊燕認養岸堤友善人、狗，要水利會別再噴除草劑了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣除草劑使用量全球名列前茅，學校、公園也都大量使用除草劑，這些場所卻是幼童嬉戲及民眾遛狗、散步最常的去處，由於除草劑對人體有危害，農委會去年十月及上月兩度發函縣市政府，要求加強非農地除草劑管理，但多數縣市認為執行困難，導致中央禁令形同虛文。

農藥生產量 除草劑占一半

農委會統計，全台使用量最多的農藥就是除草劑，一年使用量超過一千公噸。以前年農藥生產為例，各種農藥總計九千一百多公噸，除草劑就占了四千四百多公噸，幾乎是農藥生產量的一半。若以民國一百年與前年的除草劑生產量觀察，六年增長了一點三倍。

環團指出，除草劑不只出現在農耕為主的鄉間，市區也經常看到。為什麼學校、公園、市區綠地等非農用土地會使用除草劑？主要來自民眾希望擁有乾淨整齊的環境，為節省經費和清理人力，「除草劑是最快速的選擇」。

愛犬誤食 曾有中毒案例

除草劑使用泛濫，醫師指出，短期大量吸入除草劑，會造成吸入性中毒，經常微量接觸的結果，會對肝腎造成傷害，也曾發生愛犬誤食除草劑中毒案例。長期關注此事的荒野協會也表示，協會長期護蛙發現，除草劑濫用不僅破壞生態，隨處都可接觸的結果，讓慢跑、騎單車、遛狗的民眾彷彿像在「慢性吸毒」。

宜蘭縣是全台最早正視除草劑氾濫的縣市，二○一五年訂定除草劑使用管理自治條例，從公家單位和學校開始要求，非農業區限用人工割草，違者開罰，台北市在隔年「跟進」。台中市、新竹縣也曾討論訂自制條例，但最後都認為，農藥管理法已有規範，只要加強管理即可。

農委會三令五申 地方冷淡

問題出在農藥管理法雖有規範，但縣市所謂的加強管理卻只是口頭說說，始終未見具體作為。農委會注意到這一現象，去年公布「十年農藥減半」的政策，其中一項就是加強非農業區禁用除草劑的管理。

為落實減少除草劑過度使用，農委會去年十月就函文各縣市政府，指出學校、草皮、公園、公墓等非農用的範圍禁用除草劑，違者可依農藥管理法第五十三條，視情節輕重處罰款一萬五千到十五萬元。但各縣市收文後反應冷淡，農委會因而再度發函，要求地方政府協助改善。

民眾「很習慣」地方零開罰

長期關注此事的荒野協會表示，目前行政機關已較少使用除草劑，但因從未執法開罰過，一般民眾已習慣使用除草劑，很多人根本不知道已有禁令，加上地方政府無人力執法，只能被動等待檢舉，也讓民眾對禁令「無感」 。

農委會雖重申禁令，防檢局副局長馮海東之前受訪坦言，農藥「使用管理」是地方權責，違法需由地方政府開罰「我們無權管理」；縣市政府對「零開罰」的原因，口徑一致表示，除非抓到現行犯，否則難以開罰，礙於查緝人力難以執行。如何落實除草劑管理還有待考驗。