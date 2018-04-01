純益十強 全是權值股

2018-04-01 04:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐念慈 ／台北報導



2017年上市櫃稅後純益前十大公司依序是台積電（2330）、鴻海、台塑化、台化、統一、國泰金、富邦金、南亞、台塑與南亞科，其中台積電去年稅後純益3,431億元，年增率2.6%，再創歷史新高。

在全球景氣復甦下，觀察獲利前十公司，僅鴻海獲利較2016年衰退，去年稅後純益1,387億元，年減10.6%，低於市場預期。

國泰證期顧問處協理簡伯儀、華南投顧董事長儲祥生均指出，稅後純益前十大個股都是台灣前五十大權值股，股本大獲利高，且為是電子、金融與傳產的龍頭股。

目前最看好是半導體產業，因半導體產業趨勢持續向上，費半指數先前也還在創高；至於鴻海，儘管因毛利率低又逢匯損，加上iPhone X賣不好影響去年獲利表現，但今年蘋果仍會推出新機，預期第2季開始有拉貨動能。

金融股方面，簡伯儀指出，在美國升息循環下，今年獲利也可望持續成長，只是去年基期已高，但仍具高殖利率題材。

傳產部分，台塑四寶去年獲利均較2016年成長，元大投顧分析師李侃奇指出，油價高檔盤整、全球經濟狀況佳，預期今年四寶獲利還是可以維持在相對不錯的水準，其中最看好台化與台塑。

除了台化與台塑去年獲利成長性均突破23%，明顯優於南亞與台塑化外，今年成長動能也明顯向上，台化在供需吃緊下，先前虧損的產品也由虧盈。

另外，台塑本業PVC（聚氯乙烯）等需求旺，獲利佳，未來美國德州投資的產能有機會再2019年第1季開出，可望再提升獲利表現。