純益十強 全是權值股
2017年上市櫃稅後純益前十大公司依序是台積電（2330）、鴻海、台塑化、台化、統一、國泰金、富邦金、南亞、台塑與南亞科，其中台積電去年稅後純益3,431億元，年增率2.6%，再創歷史新高。
在全球景氣復甦下，觀察獲利前十公司，僅鴻海獲利較2016年衰退，去年稅後純益1,387億元，年減10.6%，低於市場預期。
國泰證期顧問處協理簡伯儀、華南投顧董事長儲祥生均指出，稅後純益前十大個股都是台灣前五十大權值股，股本大獲利高，且為是電子、金融與傳產的龍頭股。
目前最看好是半導體產業，因半導體產業趨勢持續向上，費半指數先前也還在創高；至於鴻海，儘管因毛利率低又逢匯損，加上iPhone X賣不好影響去年獲利表現，但今年蘋果仍會推出新機，預期第2季開始有拉貨動能。
金融股方面，簡伯儀指出，在美國升息循環下，今年獲利也可望持續成長，只是去年基期已高，但仍具高殖利率題材。
傳產部分，台塑四寶去年獲利均較2016年成長，元大投顧分析師李侃奇指出，油價高檔盤整、全球經濟狀況佳，預期今年四寶獲利還是可以維持在相對不錯的水準，其中最看好台化與台塑。
除了台化與台塑去年獲利成長性均突破23%，明顯優於南亞與台塑化外，今年成長動能也明顯向上，台化在供需吃緊下，先前虧損的產品也由虧盈。
另外，台塑本業PVC（聚氯乙烯）等需求旺，獲利佳，未來美國德州投資的產能有機會再2019年第1季開出，可望再提升獲利表現。
李侃奇指出，台塑四寶目前現金殖利率都有5%以上，仍具高殖利率題材，加上近期壽險買盤以現金殖利率4%以上的個股為考量，預期下檔買盤踴躍，即便逢回跌幅也不會很深。
留言