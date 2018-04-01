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11檔轉盈股 法人力捧

2018-04-01 04:42經濟日報 記者周克威／台北報導

美中貿易大戰緊張情緒稍獲紓解，台股重返季線、多空爭奪月線，但是外資近期操作賣多買少，法人圈建議，投資人近期操作宜以基本面為主，其中隨各公司財報出爐，去年獲利由虧轉由的旺宏等11檔個股，已率先獲得法人加碼。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
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法人指出，觀察台股近期方法人動向，雖然3月29日美股勁揚，但3月30日外資僅在現貨買超金額19億元，與大盤漲勢出現背離，外資整體在期貨與現貨布局動作都維持中性，在單日買超金額未連續放大至50億元以上、且連續三個交易日以上時，投資人現階段操作仍宜以基本面為出發點，法人布局的業績好轉、成長股將是焦點。

大慶投顧協理許博傑表示，上市櫃公司去年度財報出爐，法人將依據各項財務數據檢視加減碼標的時，投資人也宜在財報中尋寶。

日盛投顧協理鐘國忠則表示，由於台股本周將進入清明連假假期，節前賣壓仍將難免干擾本周僅有的二個交易日走勢，業績成長、好轉股若再有法人買盤加持，將是逢低可留意的標的。

根據統計，上市櫃公司2017年財報與2016年相較，2017年獲利由虧轉盈的公司有120家，其中，因股市自去年年中站上萬點來，股價波段都出現不少漲幅後，在近20個交易日仍獲三大法人加碼的個股僅約50檔，但買超逾1,000張的有旺宏、中美晶、柏承、宏碁、晶心科、明基材、中電、宣德、中纖、玉晶光、佳凌等11檔。

這些個股主要分布在記憶體、IC設計、原物料、電競等族群上。分析師指出，旺宏今年主要產品線的展望上，SLC NAND成長能見度較高，主要是大廠退出低容量市場，且SLC NAND市場需求展望穩健，預期今年仍具成長動能，惟整體NAND市場供需趨緩，使SLC價格下行風險有限；在ROM方面，日本客戶維持一定需求量，但ROM出貨動能因季節性及客戶拉貨情況而有較大波動，且毛利率低於平均，對整體業績影響有較大變化，預估今年旺宏營收可望交出年成長二成，每股盈餘挑戰5元新高。

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